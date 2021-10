https://cz.sputniknews.com/20211029/meghan-markle-nastvala-brity-cetla-pred-kamerou-detskou-knizku-v-doplncich-za-10-milionu-16327286.html

Meghan Markle naštvala Brity. Četla před kamerou dětskou knížku v doplňcích za 10 milionů

Meghan Markle naštvala Brity. Četla před kamerou dětskou knížku v doplňcích za 10 milionů

Novináři odhadli cenu doplňků manželky prince Harryho, Meghan Markle, v nichž se nechala natočit pro YouTube kanál věnovaný činnosti nakladatelství Penguin... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T11:51+0200

2021-10-29T11:51+0200

2021-10-29T11:51+0200

celebrity

meghan markle

kritika

doplňky

šperky

veřejnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/13270319_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2ce1a4477109091fde12bc0b6890b1ac.jpg

Vévodkyně ze Sussexu přečetla před kamerou úryvek ze své dětské knížky The Bench (Lavice). Měla přitom na sobě přiléhavé džíny a světle modrou oversized košili s ohrnutými rukávy. Vlasy měla sepnuté do nízkého drdolu a na obličeji jemný make-up.Kromě toho ale Meghan Markle na sobě měla také několik klenotů v celkové hodnotě 444 tisíc dolarů. Byly mezi nimi například zlaté hodinky Tank značky Cartier za 23 tisíc dolarů, které dříve patřily její zesnulé tchýni, princezně Dianě. Ty byly doplněny náramkem Cartier Love za 6900 amerických dolarů.Kromě toho měla manželka prince Harryho na sobě zlatý náramek od návrhářky šperků Jennifer Meyerové za tři tisíce dolarů a snubní prsten za 350 tisíc.A nakonec sina malíček druhé ruky Markle nasadila prsten s diamantem z Blízkého východu, který vyrobila slavná klenotnice Lorraine Schwarzová. Jeho cena se odhaduje na 62 tisíc dolarů.Sociální sítě bouřlivě reagovaly na toto vystoupení Meghan Markle a dotyčnou zkritizovaly také za to, že se představila jako vévodkyně ze Sussexu.Meghan Markle vstoupila do americké politikyNedávno jsme psali, že po přestěhování Meghan Markle a prince Harryho do USA se v médiích hodně spekulovalo o tom, že by vévodkyně mohla začít politickou kariéru. Teď se novinářům konačně podařilo potvrdit tyto odhady. Reportéři Daily Mail totiž nedávno objevili v otevřeném přístupu dopis, který Meghan zaslala vysoce postaveným členům Kongresu USA.Vévodkyně ze Suxessu na začátku pro kongresmany upřesnila, že se k nim neobrací jako jejich kolegyně, ale jako „angažovaný občan a matka dvou dětí“. Dále Markleová věnovala svůj dopis legislativnímu návrhu týkajícímu se rodičovské dovolené.Meghan poznamenala, že i sama musela pracovat od puberty, když její rodina žila od výplaty k výplatě. „Pracovala jsem celý život a odkládala peníze, ale pokaždé jsem se ocitala v situaci, kde jsem si mohla dovolit jen pronájem bydlení a benzin do auta,“ dodala vévodkyně. Teď je proto podle ní načase nakonec postavit rodiny nad politiku. Vévodkyně navrhla v této souvislosti zavedení placené rodičovské dovolené jako národního práva.Na konci svého dopisu manželka prince Harryho dodala: „Vím, jak konkurenční je politické prostředí. Ale tady nejde o pravici nebo levici, ale o dobro nebo zlo. Takže jménem mé rodiny, Archie a Lili a Harry, děkuji vám za zvážení tohoto dopisu a jménem všech rodin, žádám vás, abyste zajistili, že tento náš společný cíl nebude ztracen.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211029/exprezident-usa-donald-trump-zkritizoval-pasy-s-pohlavim-x-16325332.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meghan markle, kritika, doplňky, šperky, veřejnost