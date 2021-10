https://cz.sputniknews.com/20211029/meteorologove-varuji-silny-vitr-muze-radit-mnohem-dele-16330889.html

Meteorologové varují: silný vítr může řádit mnohem déle

Meteorologové varují: silný vítr může řádit mnohem déle

V pátek meteorologové prodloužili platnost varování před silným větrem, který může zasáhnout část České republiky. Výstraha platí i pro celou sobotu. 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T14:26+0200

2021-10-29T14:26+0200

2021-10-29T14:26+0200

česko

česká republika

počasí

vítr

meteorologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/941/49/9414912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_35fe6c43af664f56fb10d9bb59e3857c.jpg

Původní varování před větrem platilo od pátečních 9 hodin ráno do půlnoci. Meteorologové ho však prodloužili až do půlnoci ze soboty na neděli.Varování před silným větrem se týká severu Vysočiny, jihovýchodu Moravskoslezského kraje, Frýdlantska, Jesenicka, Bruntálska, Krnovska a jihu Pardubického kraje. Jihovýchodní až jižní vítr tam v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.V sobotu hrozí silný vítr i na východní Vysočině, v jižní části Jihomoravského kraje, může zasáhnout většinu území Zlínského kraje a téměř celou zbývající část Moravskoslezského kraje.Na Frýdlantsku by už měl být v sobotu klid. V noci ze soboty na neděli bude vítr podle předpovědí meteorologů slábnout, ale během neděle možná opět zesílí. „Z toho důvodu se bude výstraha během soboty pravděpodobně ještě upřesňovat,“ uvádí ČHMÚ.Meteorologové také varují, že může dojít k poškození stromů či budov a komplikacím v dopravě.„Doporučujeme zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových oblastí,“ upozorňují.Silný vítr zasáhl Českou republiku již minulý čtvrtek a způsobil škody za téměř 100 milionů korun. Většinou byly poškozeny střechy, přístřešky a skleníky, docházelo k pádům větví a dokonce i stromů. Bez elektřiny zůstalo několik set tisíc domácností.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, počasí, vítr, meteorologové