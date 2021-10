https://cz.sputniknews.com/20211029/microsoft-varuje-ze-doslo-k-prolomeni-miliardy-hesel-poradime-vam-jak-si-zkontrolovat-to-sve-16321199.html

Microsoft varuje, že došlo k prolomení miliardy hesel. Poradíme vám, jak si zkontrolovat to své

Microsoft varuje, že došlo k prolomení miliardy hesel. Poradíme vám, jak si zkontrolovat to své

Firma Microsoft vydala důrazné varování pro ty, kteří opakovaně používají svá hesla k více online účtům.

Tento typ útoku se nazývá „password spray“, kdy hackeři shromáždí seznam uživatelských jmen a hesel, která unikla na internet, a připojí je k různým webovým stránkám. Kybernetičtí podvodníci doufají, že nakonec narazí na funkční kombinaci, která jim umožní přístup k něčímu e-mailu nebo účtům na sociálních sítích. Odtud se mohou pokusit proniknout do citlivějších účtů, například do banky nebo iCloudu.Útoky identifikoval tým DART (Detection and Response Team) společnosti Microsoft, který se zabývá identifikací nejnovějších metod kybernetických útoků.Výzkumníci identifikovali dva běžně používané druhy tohoto útoku. Jeden zahrnuje porovnávání známých uživatelských jmen s běžně používanými hesly, jako je heslo (password) nebo 123456. Doufají, že nakonec uhodnou správnou kombinaci pro co největší počet uživatelů.Druhá technika, na kterou upozornila společnost Microsoft, zahrnuje uživatelská jména a hesla, která v minulosti unikla na internet podvodníkům. Například při hackerském útoku na LinkedIn v roce 2012 ukradli kybernetičtí podvodníci uživatelská jména a hesla 6,5 milionu uživatelů a prodali je na internetu.Společnost Google odhaduje, že v posledních letech uniklo více než 4 miliardy kombinací uživatelských jmen a hesel. Hackeři mohou tyto kombinace připojit k jiným webovým stránkám v naději, že jste je použili opakovaně u více online účtů.Jak zkontrolovat, zda jsou vaše hesla bezpečnáBezplatný software Password Checkup lze nahrát do prohlížeče Google Chrome a díky němu zjistíte, zda byly údaje o vašem účtu vyzrazeny při kybernetickém útoku nebo úniku dat. Po instalaci se rozšíření pro Chrome spustí na pozadí prohlížeče a zkontroluje všechny použité přihlašovací údaje.Pokud se vaše heslo nebo uživatelské jméno shoduje s databází společnosti Google obsahující více než 4 miliardy prolomených přihlašovacích údajů, software je označí.Na obrazovce se zobrazí upozornění, které říká, že kontrola hesel zjistila, že heslo již není bezpečné z důvodu narušení bezpečnosti dat. Heslo byste si tak měli změnit.Pokud dojde k novému narušení dat, nástroj vás při příštím přihlášení do prohlížeče Chrome informuje, zda bylo některé z vašich hesel ohroženo. Veškeré odhalené účty vám nabídne v malém seznamu, který můžete rozkliknout a hesla změnit. Všechny informace jsou zašifrované a Google tvrdí, že nemá možnost vaše údaje vidět.Alternativou je oblíbený webový nástroj Have I Been Pwned, který rovněž umožňuje zkontrolovat, zda jste někdy nebyli hacknuti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

