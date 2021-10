https://cz.sputniknews.com/20211029/nepropasnete-prilezitost-polarni-zare-bude-v-sobotu-videt-i-v-cesku-16334250.html

Nepropásněte příležitost. Polární záře bude v sobotu vidět i v Česku

Nepropásněte příležitost. Polární záře bude v sobotu vidět i v Česku

V noci ze soboty na neděli polární záře dorazí i do místních zeměpisných šířek. Kvůli jedné z nejsilnějších slunečních erupcí tento unikátní jev mohou moci... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

Noc ze soboty na neděli se nebude nést pouze v přechodu na zimní čas. Díky masivní solární bouři, která zasáhne Zemi, budou obyvatelé středních zeměpisných šířek moci sledovat polární záři.K nebývalé sluneční erupci došlo tento čtvrtek. Oblak nabitých částic se odtrhl od Slunce při mimořádně silné erupci třídy X1. Nejsilnější erupce spadají právě do třídy X. Nejmenší jsou erupce třídy A, které následují B, C, M a X.Podle astronomů se jedná o dosud nejsilnější sluneční bouři v současném cyklu počasí naši nejbližší hvězdy. Americká Space Weather Prediction Group, které sleduje vesmírné klima, varovala, že erupce může na zhruba hodinu zatemnit rozšířenou rádiovou komunikaci vysokofrekvenčních signálů. Výron koronální hmoty se k naší planetě blíží k Zemi o rychlosti 1260 km/s.Polární záře způsobují interakce hustého oblaku nabitých částic se zemskou atmosférou. Běžně se vyskytuje v polárních oblastech naší planety, nejčastěji ve výškách kolem 100 kilometrů. Pro severní záři se používá termín aurora borealis a pro jižní aurora australis. Ve středních zeměpisných šířkách a v tropech se polární záře vyskytuje zcela výjimečně.Prozatím je předpověď počasí dobrá a pozorování polární záře by neměl překážet ani Měsíc, který vyjde až v druhé půlce noci. Pro její pozorování je ovšem nutné najít místo s dokonalým výhledem k severu, a to bez světelného znečištění.Podle astronomů lze polární záře v podmínkách České republiky pozorovat zhruba jednou do roka. Nejčastěji k nim dochází okolo maxima jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity, které bude v roce 2025. Poslední výraznou polární záři nad územím České republiky bylo možné spatřit v březnu 2015.Mrtvé galaxieLetos v září Hubbleův vesmírný dalekohled objevil šest galaxií, kterým zřejmě docházel studený vodík potřebný k vytvoření hvězd.Bez studeného vodíkového plynu potřebného k pohonu hvězd a zrození nových jsou galaxie v podstatě mrtvé. Nemohou se také omladit, i když absorbovaly blízké menší galaxie a plynové mraky. Podle vědců absorpční proces jednoduše „nafoukne“ mrtvé galaxie. Ale důvod, proč tyto galaxie zemřely, zůstává záhadou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

