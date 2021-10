https://cz.sputniknews.com/20211029/pentagon-vyzval-spojence-aby-zrusili-omezeni-dodavek-zbrani-ukrajine-16325085.html

Pentagon vyzval spojence, aby zrušili omezení dodávek zbraní Ukrajině

Pentagon vyzval spojence, aby zrušili omezení dodávek zbraní Ukrajině

Zástupkyně náměstka ministra obrany pro Rusko, Ukrajinu a Eurasii, Laura Cooperová, vyzvala všechny spojence Washingtonu, aby zrušili omezení dodávek smrtících... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

Zároveň dotyčná vyjádřila názor, že Ukrajina by měla mít možnost „získat prostředky, které potřebuje na ochranu“.Připomeňme, že v polovině října poradce šéfa prezidentské kanceláře Oleksij Arestovič prohlásil, že Ukrajina obdržela nové zásilky smrtících zbraní ze Spojených států. Podle jeho slov americký letoun přivezl „velké množství vysoce přesných útočných zbraní“.Již dříve také ministr obrany Spojených států amerických Lloyd Austin informoval, že americký prezident Joe Biden schválil nový balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši 60 milionů dolarů, který zahrnuje dodávky systémů Javelinu. Už v roce 2017 Bílý dům schválil dodávku zbraní Kyjevu, včetně přenosných protitankových raketových systémů Javelin. Předchozí administrativa Baracka Obamy to i přes opakované žádosti ukrajinské strany odmítla.Zmiňme, že Moskva opakovaně varovala před plány na dodávky zbraní do Kyjeva, jelikož tento krok povede pouze k eskalaci konfliktu na Donbasu. Jak opakovaně uvedl tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, dodávky zbraní Ukrajině zvenčí nepřispějí k urovnání krize na Donbasu a k realizaci minských dohod.Nutno zmínit, že proti dodávkám zbraní na Ukrajinu se vyslovila většina evropských politiků. Například bývalý předseda OBSE, německý prezident Frank-Walter Steinmeier, podotkl, že jsou takové kroky velmi riskantní a jsou kontraproduktivní cestou z krize.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina, usa, zbraně, javelin, pentagon, výzbroj