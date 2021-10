https://cz.sputniknews.com/20211029/sef-omv-informoval-o-naplneni-plynem-druhe-nitky-plynovodu-nord-stream-2-do-konce-roku-16330497.html

Šéf OMV informoval o naplnění plynem druhé nitky plynovodu Nord Stream 2 do konce roku

První nitka plynovodu Nord Stream 2 je naplněna plynem a připravena na uvedení do provozu, zatímco ta druhá může být naplněna plynem do konce tohoto roku. V... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

„První nitka byla naplněna plynem, a je připravena na uvedení do provozu. Operátor projektu počítá také s tím, že do konce tohoto roku může být naplněna plynem i druhá nitka,“ řekl Stern v průběhu online konference.Podle jeho slov může Nord Stream 2 poskytnout nové trasy dodávek modrého paliva do Evropy, a také vyvážit poptávku a nabídku. Kromě toho poukázal na dokonalé plnění Gazpromem svých smluvních závazků pro dodávky plynu, stejně jako tomu bylo i v minulých letech.Dne 26. října šéf německé společnosti Wintershall Dea Mario Mehren oznámil, že studená zima v Evropě může přivést k dalšímu růstu cen plynu. Podle jeho slov spuštění plynovodu Nord Stream 2 umožní zvýšit dodávky plynu do Evropy a stabilizovat situaci na trhu.Den předtím poradce amerického ministerstva pro energetickou bezpečnost Amos Hochstein poukázal na to, že Rusko je v současné době na světovém trhu jediným dodavatelem zemního plynu, který je schopen pomoci Evropě v překonání energetické krize. Prohlásil, že RF musí co nejrychleji zvýšit objemy dodávek. Přitom je třeba využít již existujících plynovodů, a nikoli připravovaného Nord Stream 2, zdůraznil poradce MZV USA.V pátek 15. října místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil, že Rusko zcela plní smlouvy o dodávkách plynu do EU a nezabývá se manipulacemi s cenami na trhu. Zdůraznil rovněž, že licencování plynovodu Nord Stream 2 plně závisí na úřadech SRN, které chtějí zajistit maximální bezpečnost jeho provozu.Růst cen na evropském spotovém trhu začal koncem srpna a pokračoval do začátku října. Cena modrého paliva přesáhla dne 6. října na londýnské burze ICE na listopadové futures TTF na plynovém hubu v Nizozemsku 1,9 tisíc amerických dolarů za jeden tisíc kubíků a dosáhla historického maxima. Později se ale snížila na 600 dolarů.Výstavba plynovodu Nord Stream 2 byla ukončena dne 10. září, jeho provoz ale nebyl zatím zahájen. Vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře, aby se dodával plyn do Evropy přímo. Členské země EU většinou podporují tento projekt a účastní se jeho realizace. Proti vystupují baltské země, Polsko, USA a Ukrajina.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

