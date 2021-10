https://cz.sputniknews.com/20211029/sex-po-covidu-19-ma-cenu-se-nechat-ockovat-kdyz-se-bojite-impotence-16333876.html

Sex po covidu-19: Má cenu se nechat očkovat, když se bojíte impotence?

Sex po covidu-19: Má cenu se nechat očkovat, když se bojíte impotence?

Mnoho manželských párů zná problém, kdy „postel vychladla". Důvod však nemusí...

názory

lékař

sex

koronavirus

Mužům, kteří prodělali covid-19, hrozí šestkrát vyšší pravděpodobnost impotence nebo erektilní dysfunkce. O těchto rizicích hovořila ve dvouminutovém dokumentárním filmu organizace Urologists United For Vaccination Education.Jeho postavy se zamýšlejí nad tématem erekce, důležitou rolí sexu ve svém životě a očkováním, které s velkou pravděpodobností pomůže se tomuto problému vyhnout.„Proveďte vakcinaci, hovoříme zde o vaší budoucí erekci! Udělejte to pro svůj penis,“ vykřikuje herec a účastník skečů v show Saturday Night Live Timothy „Tim“ Meadows.Žádná erekce - ani ráno, ani večerOdborníci hovořili o dopadu covidu-19 na mužské zdraví již dříve. Američtí vědci na jaře zveřejnili ve World Journal of Men's Health studii, podle níž koronavirus přetrvává v tkáních penisu ještě dlouhou dobu po uzdravení.To vede k endoteliální dysfunkci, to znamená stavu, kdy je narušena výstelka malých krevních cév (v tomto případě penisu). V důsledku toho přestávají být tkáně živené těmito cévami normálně zásobovány krví a ztrácejí svou funkci a následují problémy s potencí.Nikolaj Zacharčenko, urolog a primář Kliniky moderní medicíny v Moskvě, který se věnuje takovým pacientům, souhlasí s názorem svých amerických kolegů.Sexuolog Jevgenij Kulgavčuk, prezident Profesní asociace sexuologů a řádný člen Profesionální psychoterapeutické ligy dodává, že covid-19 často postihuje buňky, které se podílejí na produkci testosteronu, hormonu, který vzbuzuje sexuální touhu.Podle odborníků by muži, kteří prodělali covid-19, neměli brát na lehkou váhu dlouhotrvající slabost a letargii.„Ztrácí se ranní i noční erekce,“ upřesňuje Nikolaj Zacharčenko.Mohu, ale „nemůžu“V některém případě pomůže vyrovnat se s problémem komplex vitamínů a v jiném program takzvané „postcovidové rehabilitace“, který úspěšně používají ruští sexuologové.Kromě toho doporučuje mužům, kteří se zotavili z covidu-19, aby se příliš nezabývali problémy v posteli a „nepokoušeli se najít u sebe něco, co tam není“.„Může se také objevit psychogenní erektilní dysfunkce. Zatímco dříve se objevoval syndrom úzkostného očekávání sexuálního selhání po neúspěšném pokusu, nyní může někdy dojít k prvním neúspěchům kvůli nejistotě po delší abstinenci a chybějícím tréninku, protože v období nemoci, pokud má těžký průběh, nejsou myšlenky na intimnosti. Ale jak se organismus vrátí k pravidelné sexuální aktivitě po vážné nemoci, to může být velká otázka,“ říká Jevgenij Kulgavčuk.Nikolaj Zacharčenko připouští, že v takovém případě přijde vhod pomoc psychologa.Vakcína a impotenceDalším nepříjemným překvapením, které může covid přinést, je zhoršení chronických onemocnění, včetně těch „mužských“.„Mohou se například zhoršit problémy s prostatou. A nejen to, protože obranyschopnost organismu při nákaze koronavirem v zásadě klesá. Trpí endokrinní orgány, játra, slinivka,“ vyjmenovává Nikolaj Zacharčenko.Odborníci přiznávají, že zatím neexistují přesné údaje, zda očkování proti koronaviru sníží rizika spojená s možnou erektilní dysfunkcí. Zároveň se však shodují na tom, že „covid-19 má po očkování mírnější průběh“.„A důsledky pro sexuální život nemusí být tak vážné. Očkování do určité míry může pomoci zachovat sexuální zdraví,“ říká na závěr Jevgenij Kulgavčuk.Ale naopak vyhýbat se očkování proti koronaviru kvůli obavě z poškození „mužského zdraví“ odborníci nedoporučují.„S největší pravděpodobností jsou takové závěry z kategorie mýtů. Chodí za mnou i očkovaní pacienti, kteří na sobě nepozorují ani pokles libida, ani erektilní dysfunkci. Lidé potřebují pomoc z jiného důvodu,“ říká urolog Nikolaj Zacharčenko.Začněte s něžnostmi a procházkami v parkuAť je to jakkoli, odborníci předpokládají, že sexuální zdraví po prodělaném koronaviru je možné ve většině případů uvést do pořádku. Je fakt, že „skákání v posteli nad své možnosti“ se nedoporučuje, stejně jako úmyslné vzdávání se pohlavního styku.„Pokud má koronavirová infekce těžký průběh, může období zotavování trvat až půl roku. Ale nečekejte šest měsíců s prvním sexuálním kontaktem. Jakmile se začne objevovat byť jen nepatrná touha, má smysl se postupně vracet k sexuální aktivitě. Je však třeba to dělat postupně a neočekávat od sebe vynikající výsledky. Musíte si dát čas, abyste tomu zase přišli na chuť. A začněte s něhou. Pokud chcete sázet na jistotu nebo vaše touha není taková, jakou byste si přáli, měli byste se klidně přihlásit do rehabilitačního programu k sexuologům. Mohou rychle pomoci vrátit dřívější barvy života,“ je přesvědčen Jevgenij Kulgavčuk.Urolog Nikolaj Zacharčenko radí mužům, aby poté, co prodělali koronavirus, „se vraceli ke svému obvyklému způsobu života postupně“.„To že jste se uzdravili, neznamená okamžitě běžet do posilovny zvedat činky, což pouze ohrozí rehabilitaci organismu. Můžete začít procházkami na čerstvém vzduchu, což je každém případě velmi užitečné,“ doporučuje Nikolaj Zacharčenko.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. 