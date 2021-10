https://cz.sputniknews.com/20211029/sledujici-prisli-na-to-proc-si-mares-vybral-za-zenu-prave-moniku-roli-v-tom-hraje-leosova-maminka-16326640.html

Sledující přišli na to, proč si Mareš vybral za ženu právě Moniku. Roli v tom hraje Leošova maminka

Mareš na Instagramu sdílel, že jejich kroky mimo jiné vedly také na světovou výstavu EXPO 2020, která nedávnootevřela své brány návštěvníkům. Jedná se o první velkou událost od začátku pandemie, a to nejen v oblasti Blízkého východu, ale ve světě jako celku. A tak na ní Marešovi nemohli chybět.A samozřejmě se ihned dočkal odezvy. Lidé mu psali, že jsou mu vděční za to, že je alespoň takto vzal na světoznámou výstavu.Kromě toho se ale snesla spousta lichotek na Marešovy členy rodiny. Jako první přišla na řadu jeho půvabná maminka.I další podotýkali, že jí to na její věk opravdu moc sluší: „Babi je velká fešanda.“A zkrátka nezůstali ani synové Leoše. „Máte krásnou maminku a veliké kluky,“ zaznělo.Podle lidí jsou Marešovi opravdu „krásna rodinka“.Nicméně, lidé si povšimli také jednoho zajímavého detailu, a sice, že Marešova maminka vypadá trošku jako jeho současná žena Monika. Prý mají společné rysy v obličeji.A souhlasili s ní okamžitě i další lidé: „Zrovna jsem si říkalato samé!“Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V únoru 2018 se vzali a v současné chvíli manželé čekají prvního společného potomka, který by měl přijít na svět v březnu 2022.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

