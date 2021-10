https://cz.sputniknews.com/20211029/tento-vyrok-byl-pochopen-v-nejhorsim-moznem-svetle-elfove-brani-vyrok-etzlera-o-neockovanych-16332771.html

„Tento výrok byl pochopen v nejhorším možném světle.“ Elfové brání výrok Etzlera o neočkovaných

„Tento výrok byl pochopen v nejhorším možném světle.“ Elfové brání výrok Etzlera o neočkovaných

Anonymní skupina aktivistů Čeští elfové, která za účelem odhalení manipulativních zpráv pravidelně provádí monitoring českého internetového prostoru, tentokrát... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

Z reportu anonymní skupiny vyplývá, že sám fakt upozornění Sputnikem na pobouření, které na českých sociálních sítích způsobil novinář kvůli frázi „neočkovaní neumírají dostatečně rychle“, je důkazem toho, že Sputnik podporuje antivax osobnosti a vystupuje proti těm, kdo vyzývá k dodržování opatření proti covidu-19.Bez ohledu na to, že redaktoři Sputniku na začátku údajně manipulativního článku upozorňují na to, že se záměr novináře při zveřejnění příspěvku pravděpodobně odlišuje od toho, jak ho interpretovala většina uživatelů sociálních sítí, Elfové také píšou, že výrok Etzlera byl pochopen Sputnikem „v nejhorším možném světle“.V pozitivním světle přitom byly podle Elfů představeny Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) a Karla Maříková (SPD), a to výlučně proto, že Sputnik citoval jejich názor na věc. Žádná zmínka, že redakce souhlasí s vnímáním političek, podle nichž je výrok novináře nepřípustným projevem nenávisti, není totiž v textu článku přítomna, neboť úkolem Sputniku jako zpravodajského webu bylo jen informovat o tématech, které aktuálně rezonují společenským prostorem.Etzler čelí trestnímu oznámeníJak se navíc nyní ukazuje, kontroverzní výrok novináře nebyl ponechán bez povšimnutí ještě jednou veřejnou osobností, respektive advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou z platformy Zdravé fórum, která dokonce oznámila, že podává trestní oznámení na novináře Tomáše Etzlera pro podezření z podněcování k nenávisti.Advokátka totiž podobně jako mnozí další, kdo se vášnivé diskuse o výroku zúčastnil, nepovažuje slova novináře jako výzvu k očkování, ale jako vyjádření nenávisti vůči konkrétní skupině lidí.Jana Zwyrtek Hamplová k tomu poznamenala, že kdyby Etzler hypoteticky napsal, že „Romové neumírají dostatečně rychle“ nebo že „Černoši neumírají dostatečně rychle", už by se o jeho výrok zajímala policie. A v případě „neočkovaných“ osob by to mělo být také tak.„Čekala jsem několik dnů, zda se po zděšených reakcích veřejnosti jak z řad očkovaných, tak neočkovaných, pan Etzler omluví, a výrok ze sítě stáhne. Nestalo se tak. Protože jeho slova se týkají například mé maminky, a milionů dalších slušných lidí v naší zemi, včetně mě, hluboce mne ten výrok zasáhl. Projev nenávisti není a nesmí být nikdy připuštěn v civilizované společnosti jako forma vyjádření názoru,“ uvedla ke svému rozhodnutí Jana Zwyrtek Hamplová.V textu trestního oznámení poukázala Zwyrtek Hamplová na to, že výrok o neočkovaných byl vysloven osobou „veřejně známou, s určitou společenskou autoritou, což zvyšuje negativní dosah tohoto výroku a jeho negativní společenský dopad“. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk by se o lidech neočkovaných proti nemoci covid-19 neměl vyjadřovat tak, jak se vyjádřil, míní advokátka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

