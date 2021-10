https://cz.sputniknews.com/20211029/treti-davka-a-povinne-ockovani-prymula-nacrtl-dalsi-scenar-pandemie-16335702.html

Třetí dávka a povinné očkování. Prymula načrtl další scénář pandemie

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) označil současnou vlnu koronaviru za epidemii neočkovaných. S ním souhlasí epidemiolog Roman Prymyla, podle kterého se koronavirus šíří nekontrolovatelně a nárust je exponenciální. Dobrou zprávou ale je, že počty hospitalizovaných nejsou tak vysoké jako v předchozích vlnách.Podle exministra koronavirus v Česku zažívá prudký růst kvůli tomu, že Češi na rozdíl od většiny okolních zemí nedodržují předepsaná proticovidová opatření.Mezi covid pozitivními jsou i očkované osoby. Podle Prymuly to svědčí o klesající imunitě těch, kdo dostal první dvě dávky vakcíny.Prymula dále nevyloučil, že by se vakcína proti covidu-19 stala povinnou tak, jak je povinná celá řada dalších vakcín. Podle něj je to nezbytné pro úspěšné překonání pandemie koronaviru.Připomeňme, že dokončené očkování má zhruba 57 procent obyvatel České republiky. Podávat se začala již i třetí dávka vakcíny. Tu obdrželo přes 187 tisíc lidí. Jedná se zejména o seniory a zdravotníky.Vláda mezitím chce motivovat lidi o očkování. Od 1. listopadu tak skončí proplácení testů pro dospělé. Veřejné zdravotní pojištění bude hradit testy pouze pro děti, lidi se zahájeným očkováním či těm, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou. Kromě toho se zkracuje doba trvání testů. PCR testy budou místo sedmi dnů platit 72 hodin a antigenní testy pouze jeden den. Začátkem listopadu budou muset provozovatelé restaurací kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti.Díky tomu v minulých dnech vzrostl zájem o očkování. Nejvyšší zájem je u lidí ve věkových kategoriích 18 až 39 let a 40 až 59 let.Připomeňme, že během čtvrtka laboratoře odhalily 4 348 pozitivních případů covidu-19. Je to nejen znatelný nárust oproti předchozímu týdny, kdy bylo zaznamenáno 3 640 pozitivních testů, ale jedná se i o velký růst zaznamenaný v nepracovní den. Minulou sobotu bylo odhaleno přes 2,7 tisíc případů nákazy a v neděli to bylo 1 833 případů.V nemocnicích je nyní 1 304 pacientů s covidem-19 a z toho 172 osob je v těžkém stavu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

