https://cz.sputniknews.com/20211029/u-nymburku-se-srazila-sanitka-dodavka-a-osobni-automobil-ridicka-zemrela-16332374.html

U Nymburku se srazila sanitka, dodávka a osobní automobil. Řidička zemřela

U Nymburku se srazila sanitka, dodávka a osobní automobil. Řidička zemřela

Dnes odpoledne u Nymburku došlo k vážné dopravní nehodě, při které se srazila sanitka záchranné služby, osobní vozidlo a dodávka. Na místě zasahovaly dva... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T16:01+0200

2021-10-29T16:01+0200

2021-10-29T16:19+0200

česko

česká republika

dopravní nehoda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/16332474_180:0:1974:1009_1920x0_80_0_0_45b7ea760d8b5ab5714fd93c27382261.jpg

K nehodě došlo u obce Budiměřice na silnici 330 okolo půl třetí odpoledne. Na místě zasahovalo pět posádek záchranářů a vrtulníky z Prahy a Hradce Králové.Jak uvádí hasiči, srazily se sanitka, osobní auto a dodávka. Zraněné museli vyprostit.Policie uvádí, že sanitka jela od jiné nehody s pacientem. Podle policie sanitka v protisměru dostala přednost od osobního auta, do kterého však zezadu narazila dodávka, čímž bylo osobní vozidlo vymrštěno před sanitku.Varování před větremV pátek meteorologové prodloužili platnost varování před silným větrem, který může zasáhnout část České republiky. Výstraha platí i pro celou sobotu.Původní varování před větrem platilo od pátečních 9 hodin ráno do půlnoci. Meteorologové ho však prodloužili až do půlnoci ze soboty na neděli.Varování před silným větrem se týká severu Vysočiny, jihovýchodu Moravskoslezského kraje, Frýdlantska, Jesenicka, Bruntálska, Krnovska a jihu Pardubického kraje. Jihovýchodní až jižní vítr tam v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.V sobotu hrozí silný vítr i na východní Vysočině, v jižní části Jihomoravského kraje, může zasáhnout většinu území Zlínského kraje a téměř celou zbývající část Moravskoslezského kraje.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211029/meteorologove-varuji-silny-vitr-muze-radit-mnohem-dele-16330889.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, dopravní nehoda