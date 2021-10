https://cz.sputniknews.com/20211029/v-74-letech-v-pruhlednych-satech-vondrackova-na-svych-koncertech-oslnila-publikum-16320087.html

V 74 letech v průhledných šatech? Vondráčková na svých koncertech oslnila publikum

Zpěvačka Helena Vondráčková prožívá aktivní koncertní období. Na instagramovém účtu zveřejnila několik fotografií z posledních vystoupení, a to v Brně a... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

„To byla jízda. Doma je zkrátka doma. Díky za skvělou atmosféru, moji Chrudimáci a Slatiňáci. A taky děkuju dětskému sboru Fiori Cantanti, Lence a Zuzce a celé kapele Charlie Band,“ stojí v popisku ke snímkům.Na fotografiích je vidět, že celebrita ve svých 74 letech vypadá báječně. Stylový účes a perfektní make-up jsou doladěny mladistvými průhlednými šaty, které dodávají hvězdě lesk.Fanoušci vřele vyjádřili svou přízeň oblíbené zpěvačce.„Byl to super koncert,“ napsala Kamila Mortimer.„Vypadáte božsky,“ vyslovila se Livion Bellucci.„Na vás prostě nikdo nikdy mít nebude! Queen!!!“ neskrývá své nadšení uživatel s nickem Pepiceksivacz.„Určitě to bylo úžasné,“ uvedla Milena Bendová„Madame GRAND DAME ČESKOSLOVENSKA, POLSKA. A nechci se OPAKOVAT, ALE VY JSTE BOŽSKÁ,“ poznamenal Erich Juska.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

