„V budoucnosti bude očkování proti covidu povinné.“ Prezident České lékařské komory o situaci v ČR

Milan Kubek si stejně jako další odborníci myslí, že jedinou cestou z pandemie je očkování.Prezident České lékařské komory navrhuje, že by lidé mohli být k očkování pozitivně motivováni, mohlo by například jít o finanční odměnu.„Hovořil jsem o tom už na jaře, aby se rozjela velká očkovací kampaň s pozitivní motivací, např. loterie, bonusy, poukázky, peníze,” říká prezident s tím, že chápe, že nikdo z politiků neměl před volbami odvahu navrhnout povinné očkování. „Ale je potřeba, aby si politici uvědomili, že volební kampaň už skončila,“ dodal.Podle Kubka není možné, aby šest milionů očkovaných lidí byly rukojmími dvou milionů neodpovědných.Prezident také odpůrce vakcíny dělí do dvou skupin. První věří fámám a druhá je líná někam dojít.Na závěr také dodal, že až ve chvíli, kdy bude naočkováno dost lidí, může společnost udělat tečku za koronavirem. Ale je nutné proočkovat větší množství lidí. Také je podle něj třeba akceptovat to, že po prodělané nemoci i po očkování imunita klesá.Covid-19 v ČRČtvrteční testy odhalily 4 348 nových případů nákazy koronavirem, což je o 707 více než před týdnem. V nemocnicích je hospitalizováno s covidem 1 304 lidí, z nichž je 172 v těžkém stavu. Sedmidenní incidence na sto tisíc obyvatel se zvýšila na 276 případů.Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření covidu, od minulé soboty klesá. V pátek to bylo 1,44, ve čtvrtek 1,53. Hodnota nad 1 znamená šířící se epidemii.Počet případů na sto tisíc obyvatel za týden je k pátku 276,63. Podle úterní předpovědi ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se během tohoto nebo příštího týdne dostane celá země na úroveň 300 případů nákazy koronavirem týdně na 100 tisíc obyvatel a nemocniční péči budou potřebovat dva tisíce lidí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

