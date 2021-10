https://cz.sputniknews.com/20211029/v-moskve-informuji-o-rustu-detske-umrtnosti-na-covid-19-16332055.html

V Moskvě informují o růstu dětské úmrtnosti na covid-19

V Moskvě informují o růstu dětské úmrtnosti na covid-19

Moskevský starosta Sergej Sobjanin dnes uvedl, že počet úmrtí na covid-19 u dětí roste. Potvrzují to také čísla po celém Rusku. 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T18:26+0200

2021-10-29T18:26+0200

2021-10-29T18:26+0200

svět

rusko

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1172/57/11725773_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_a0b0c2b56e9da5609388ef5ba2ccb4c8.jpg

Včera místostarostka Moskvy pro otázky sociálního rozvoje Anastasia Rakova uvedla, že každý den se v ruském hlavním městě covidem-19 nakazí okolo tisíce dětí, zatímco dříve to bylo v rozmezí 200 až 300 případů. Podle ní denně do nemocnice míří 20 až 30 pacientů z této věkové kategorie.Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško v úterý uvedl, že po celém Rusku je nakaženo téměř 60 tisíc dětí, u poloviny z nich se ostře projevují symptomy. Ve srovnání s loňským rokem v této kategorii je to mnohonásobně více.Covid-19 v RuskuV posledních dnech v Rusku padají maxima v počtu úmrtí a nových případů nakažení koronavirem. Za uplynulých 24 hodin v zemi zemřelo 1 163 pacientů s covidem-19, nově nakažených bylo 39 849 lidí, na Moskvu připadá 7 511 nových případů.K zastavení šíření nákazy byly v Rusku od 30. října do 7. listopadu vyhlášeny nepracovní dny. Moskvě nepracovní dny trvají již od 28. října. Regiony mohou volno prodloužit i po 7. listopadu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211029/ctvrtecni-testy-potvrdily-4-348-novych-pripadu-nakazy-koronavirem-tydenni-pocty-se-zvysuji-16326478.html

https://cz.sputniknews.com/20211027/gincburg-zhodnotil-efektivitu-vakciny-sputnik-v-proti-novym-mutacim-koronaviru-16306049.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, koronavirus