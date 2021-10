https://cz.sputniknews.com/20211029/valek-pripousti-ze-se-v-cesku-blizi-lokalni-lockdown-hovoril-i-o-podminkach-pro-neockovane-16333453.html

Válek připouští, že se v Česku blíží lokální lockdown. Hovořil i o podmínkách pro neočkované

Kandidát na postministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) poskytl rozhovor portálu Novinky.cz, v němž se zaměřil na mnohá témata. Jedním z nich byla i... 29.10.2021

Připomeňme, že z nejnovějších údajů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá, že čtvrteční testy odhalily 4 348 nových případů nákazy koronavirem, což je o 707 více než před týdnem. V nemocnicích je hospitalizováno s covidem 1 304 lidí, z nichž je 172 v těžkém stavu. Sedmidenní incidence na sto tisíc obyvatel se zvýšila na 276 případů. Taková je současná situace s covidem-19.Na toto téma se v podcastu PoliTalk zaměřil i Vlastimil Válek, který si tak trochu myslí, že je současný stav důsledkem předvolebního období, kdy vláda stejně jako loni před krajskými volbami nechtěla udělat nepopulární opatření. Dodal však, že jemu samotnému se tomu jen těžko věří.Nicméně, situace není dobrá, a tak se Válek zamýšlí nad možným lockdownem.Dodal však, že možnou cestu spatřuje v lockdownu pro neočkované, který by se zavedl při určitém počtu hospitalizovaných – tak jako v Rakousku.Dodal také, že pokud by to krajští hygienici nebo epidemiologové doporučili, pak to bude považovat za správnou cestu a určitě nebude proti.Pokud jde o Jihočeský kraj, je tam je dle něj daleko lepší struktura naočkovaných a daleko více naočkovaných seniorů. I proto se možná Kuba spolu s krajskou hygieničkou a epidemioložkou domnívá, že je situace pod kontrolou a zvládnou to. Jiná situace je ale dle Válka v Moravskoslezském kraji, kde je naočkováno dramaticky méně lidí, včetně seniorů. Zdá se tedy, že se situace vymyká kontrole a možná bude třeba velký lockdown.Řeč přišla i na (ne)očkované děti a případné zavírání škol. Na to má však odborník vlastní názor.Dodal však, že pokud by mělo dojít na zavírání škol, pak by muselo jít o extrémně cílené zavření školy při velkém nakažení dětí.Dalším bodem rozhovoru byly i nemocnice, u nichž kandidát na post ministra zdravotnictví uvádí, že „úzké hrdlo jsou jednotky intenzivní péče“.Na jednotkách intenzivní péče se však bohužel stále častěji objevují i mladší ročníky, třeba třicátníci. K tomu ale Válek poznamenal, že jich je minimum.Možná i proto by byl pro využití všech prostředků, které zabrání tomu, aby se neočkovaní 60 plus nakazili. A to s sebou nese také jistá opatření.V neposlední řadě tak nastínil scénář, kdy by dotyční mohli chodit nakupovat ve vymezených časech, a ti, co chodí do práce, by tam asi museli přestat chodit a být v nějaké domácí karanténě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

