V Moldavsku promluvili o neochotě volit mezi levným plynem a vztahy s EU

V Moldavsku promluvili o neochotě volit mezi levným plynem a vztahy s EU

Ministerská předsedkyně Moldavska Natalia Gavriliţa v pátek 29. října prohlásila, že si její země nechce vybírat mezi levným plynem a blízkými vztahy...

Jak informoval list The Financial Times, Gavriliţa odmítla komentovat návrh Gazpromu a odvolala se přitom na pokračující jednání s ruskou společností. Zdůraznila přitom, že „by se nechtěla ocitnout v situaci“, kdy je třeba volit mezi levnějším plynem a bližšími vztahy s Bruselem.Premiérka kromě toho prohlásila, že když se země s Gazpromem nedomluví, bude muset utratit v nejbližších pěti měsících 800 milionů eur za import energetických nosičů, a v této souvislosti bude Moldavsko potřebovat pomoc EU.Včera, ve čtvrtek 28. října, premiérka oznámila, že moldavská strana a Gazprom dosáhly pokroku v jednáních o dodávkách plynu. Zdůraznila, že její země nemůže kupovat plyn za tržní ceny ani zapodmínek, které jí navrhuje Gazprom. Dodala přitom, že Moldavsko má zájem odlouhodobousmlouvu s ruskou společností o dodávkách plynu.Týž den prezidentka Moldavska Maia Sanduová prohlásila, že plynová krize v Moldavsku je tak náročnáproto, že v posledních 30 letech nedělali moldavští politici nic pro zvyšování energetické bezpečnosti. Požádala rovněž Rumunsko, Polsko, Německo a Ázerbájdžán o pomoc v překonání složité situace s dodávkami plynu.Dne 28. října vysoce postavený představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell prohlásil, že Evropská unie nemůže Moldavsku kompenzovat rozdíl mezi nynější cenou plynu a cenou, kterou navrhuje Gazprom. Přitom 27. října předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EK vyčlení Moldavsku 60 milionů eur, aby mohlo překonat energetickou krizi.Již 25. října moldavská vláda oznámila, že státní společnost Energocom uzavřela smlouvu o pokusném nákupu jednoho milionu kubíků zemního plynu od polské PGNiG Sipply & Trading (PST). Byl to první nákup zemního plynu nikoli od Ruska, ale od alternativního dodavatele.Gazprom zastaví dodávky plynu do Moldavska od 1. prosince, nebude-li uzavřena nová smlouva. Kišiněvu se nabízí sleva 25 %, zaplatí-li dluh v částce kolem 700 milionů amerických dolarů. Moldavsko ze své strany trvalo na snížení ceny o 50 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

