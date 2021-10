https://cz.sputniknews.com/20211029/whatsapp-chysta-velkou-zmenu-na-rade-mobilu-prestane-od-listopadu-fungovat-16331038.html

WhatsApp chystá velkou změnu. Na řadě mobilů přestane od listopadu fungovat

Jedna z nejpopulárnějších chatovacích aplikací přestane u řady uživatelů fungovat. Platforma, kterou kontroluje Facebook, se brzy stane nedostupnou na starších... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

svět

facebook

whatsapp

mobil

mobilní telefony

WhatsApp postupně získává řadu nových funkcí, například uživatelé mají nyní možnost vést skupinový chat podobně jako v aplikaci Zoom. Nicméně kvůli tomu se stává náročnější na operační systém chytrých telefonů.Od 1. listopadu přestane aplikace fungovat na řadě zařízeních. Koho se změny dotknou?Na čem WhatsApp už nepoběžíWhatApp přestane fungovat na operačních systémech, které jsou starší než Android OS 4.1, Apple iOS 10 a KaiOS 2.5.1, stojí v sekci FAQ oblíbené platformy.Na množství starších mobilech není již možné novější verzi operačního systému nainstalovat. Celkem tak WhatsApp bude nedostupný na 43 zařízeních.V případě společnosti Apple se jedná pouze o tři zařízení, a sice iPhone SE, 6S a 6S Plus.Nicméně v případě Androidů se změna dotkne až 40 zařízení, včetně těch od výrobců Huawei, Samsung, LG, ZTE, Sony a dalších.Uživatelé s následujícími modely Huawei nebudou moci používat WhatsApp: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S a Ascend D2.WhatsApp přestane fungovat na následujících zařízeních od Samsungu: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core a Galaxy Ace 2.U LG se bude problém týkat zařízení LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD a Optimus F3Q.WhatsApp nebude fungovat na těchto zařízeních od ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 a Grand Memo.U uživatelů Sony se problém dotkne těchto zařízení: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L a Xperia Arc S.WhatsApp nebude fungovat i u dalších méně rozšířených značek: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 a THL W8.Jak dálPokud váš chytrý telefon nedokáže na svém operačním systému udržet běh aplikace WhatsApp a vy ji nadále chcete používat, tak vám nezbude nic jiného než zainvestovat do nového telefonu.Na vašem novém zařízení si budete moci obnovit profil, jakmile zadáte své staré telefonní číslo.Pamatujte, že nelze přesouvat historii chatů mezi různými platformami. Tudíž pokud přejdete například z Androidu na iOS, tak si svou historii zpráv můžete exportovat pouze v podobě přílohy vašeho emailu.Facebook buduje metavesmírNení to jediná novinka od firmy spadající pod holding Marka Zuckerberga. Ve čtvrtek mateřská společnost Facebook oznámila, že mění svůj název na Meta. Podle něj nový název zdůrazňuje zaměření společnosti na metavesmír, kde se lidé vzdávají obrazovek a zažívají efekt přítomnosti ve virtuální realitě.Nový název bude zastřešovat služby jako Facebook či Instagram. Názvy jednotlivých sociálních sítí zůstanou zachovány a budou se tak dál nazývat Facebook, Instagram či Whatsapp.Metavesmír by mohl být další verzí internetu, kde místo webových stránek a mobilních aplikací budou existovat hybridní světy obývané lidmi a jejich inteligentními digitálními avatary, chytrými věcmi a jejich digitálními dvojčaty a přírodními objekty. Samotný termín metavesmír se poprvé objevil v kultovním kyberpunkovém románu Avalanche Neala Stephensona z roku 1992. Přečtení tohoto románu je povinné ve vývojovém týmu Xboxu společnosti Microsoft a mezi vedoucími pracovníky Facebooku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

svět

