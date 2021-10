https://cz.sputniknews.com/20211030/babcakova-ze-stardance-poslala-lidem-zahadny-vzkaz-z-rakve-lide-spekuluji-proc-dnes-nevystoupi-16343690.html

Babčáková ze StarDance poslala lidem záhadný vzkaz z rakve. Lidé spekulují, proč dnes nevystoupí

Není žádným tajemstvím, že dnešní díl oblíbené taneční show StarDance bude vypadat jinak, než jsou diváci zvyklí. Může za to covid-19. Nyní se ozvala jedna z... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že Simona Babčáková patří k těm soutěžícím, kteří se kvůli koronaviru a povinné karanténě nebudou moci v sobotu zúčastnit dalšího kola Stardance. Kromě ní má smůlu také hudebník Mirai Navrátil. A i další páry čekají změny, jelikož hned tři dvojice budou tančit s jinými partnery- Andrea Sestini Hlaváčková se ukáže po boku Jakuba Necpála, Marika Šoposká se představí v páru s Michalem Burešem a partnerem Terezy Černochové se stane Michal Kurtiš. Nakaženou moderátorku Terezu Kostkovou pak nahradí kolega Aleš Háma.Co se týče Babčákové, ta se k celé situaci vyslovila poněkud neobvyklým způsobem na sociálních sítích. Na Instagramu totiž zveřejnila krátké video, na kterém se nechala zavřít do rakve.A lidé okamžitě začali reagovat. Mnozí psali, že nechápou, proč se ostatní soutěže zúčastnit mohou, a ona ne.Další komentář se pak nesl v pochmurném duchu. „Moc jsem se těšila, až zatančíte to vaše tango. To mě moc mrzí,“ napsala smutně jedna fanynka.Zklamaní byli i ostatní, kteří psali, že je opravdu škoda, že ji nenechají soutěžit ani s negativním testem. Když přišla řeč na očkování, mnozí uváděli, že pokud je Simona nenaočkovaná, pak je sobecká a nezodpovědná. Další však měli jiný pohled na věc a psali, že je dobře, že se nenechala ovlivnit vládou a chrání si své zdraví před „experimentální vakcínou“.Mnohé ale status herečky pobavil a psali, že i přes to všechno jí stále drží palce.Některým uživatelům ale Simona rakví a svým výrazem nahnala strach: „Ten Simonky pohled je strašnej…“Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

