Evropský parlament zažaloval Evropskou komisi

Evropský parlament zažaloval u soudu Evropskou komisi, protože neuplatnila zákon, který dovoluje zablokovat subvence některým členským zemím EU, píše Reuters. 30.10.2021, Sputnik Česká republika

Jde o zákon, který nabyl platnosti 1. ledna. Předpokládá mj. pozastavení výplat z rozpočtu EU členským státům, které nedodržují zásady priority práva. Za takové země pokládá Evropský parlament Polsko a Maďarsko.Evropská komise prohlásila, že tento zákon neuplatní, dokud soud nepotvrdí, že odpovídá svazovým smlouvám. Bylo oznámeno, že to bylo součástí dohody mezi EU, Polskem a Maďarskem, uzavřené v prosinci roku 2020.Varšava a Budapešť se proti tomuto zákonu odvolaly u Evropského soudu v březnu. Očekává se, že bude rozhodnutí učiněno v příštím roce.Evropský parlament ale tvrdí, že Evropská komise musí použít ustanovení zákona, aniž by čekala na soudní rozhodnutí.V prosinci minulého roku zkoordinovaly členské země Evropské unie mnohaletý finanční plán EU a fond na obnovení evropské ekonomiky, které Polsko a Maďarsko zablokovaly, protože jiné členské země chtěly spojit vyčlenění peněz z rozpočtu EU s otázkami priority práva v jednotlivých státech. Na zavedení podobného mechanismu trvaly země západní a severní Evropy – ten by zaručil, že příjemci celoevropských finančních prostředků se budou přidržovat hodnot a norem Evropské unie, a v případě odstoupení od nich by mohla EU financování zastavit.V červenci Evropský soud požádal, aby Polsko neodkladně zastavilo činnost disciplinární komory Nejvyššího soudu, jejíž činnost ohrožuje podle názoru Evropské komise nezávislost a nezaujatost soudců. Začátkem října potvrdil Ústavní soud Polska prioritu ústavy země před zákonodárstvím EU, nicméně Varšava přistoupila na pozastavení činnosti disciplinární komory. Evropská komise je ale toho názoru, že Polsko podniká i nadále opatření, která by mohla ohrozit nezávislost soudního systému. V důsledku toho uložil soud EU Varšavě pokutu ve výši jednoho milionu eur denně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

