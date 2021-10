https://cz.sputniknews.com/20211030/generalni-reditel-who-varoval-pred-novym-virem-ktery-se-nepodari-zadrzet-16337982.html

Generální ředitel WHO varoval před novým virem, který se nepodaří zadržet

Generální ředitel WHO varoval před novým virem, který se nepodaří zadržet

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval před eventuálním vznikem nového viru, který se nepodaří zadržet. 30.10.2021, Sputnik Česká republika

„Z hlediska biologického je nesporné, že se jednou objeví i jiný virus, který prostě nedokážeme zadržet,“ prohlásil v průběhu schůzky ministrů zdravotnictví a financí zemí G20.Podle jeho názoru je třeba si vzít ponaučení z nynější pandemie, abychom se připravili na další.Uvedl, že světové společenství potřebuje „zesílenou“ WHO, nový finanční mechanismus pro zabezpečení boje s pandemiemi a efektivnější řízení díky založení finanční rady pro boj se zdravotními hrozbami a podepsání dohody o boji s pandemiemi.Generální ředitel WHO již dříve prohlásil, že pandemie koronaviru skončí, až se lidstvo k tomu rozhodne, protože svět má všechny nezbytné prostředky pro vítězství nad nemocí.Podle jeho slov je cíl vakcinace nejméně 40 % obyvatel každé země světa do konce tohoto roku „dosažitelný“, k tomu však musí státy a společnosti jednat v souladu se svými prohlášeními. Vyzval země, které již dosáhly cílového ukazatele, mj. členské země G20, aby daly přednost mezinárodnímu mechanismu COVAX a africkému fondu Avat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

zdraví, světová zdravotnická organizace (szo), vir, koronavirus