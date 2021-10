https://cz.sputniknews.com/20211030/hematolozka-vysvetlila-jaky-vliv-ma-krevni-skupina-na-sklon-k-infarktu-a-mozkove-mrtvici-16329068.html

Hematoložka vysvětlila, jaký vliv má krevní skupina na sklon k infarktu a mozkové mrtvici

Hematoložka vysvětlila, jaký vliv má krevní skupina na sklon k infarktu a mozkové mrtvici

Ruská hematoložka Julia Něnaševová vysvětlila v rozhovoru pro Pátý kanál, jak může krevní skupina ovlivnit náchylnost organismu k infarktu a mrtvici. 30.10.2021, Sputnik Česká republika

Každý člověk by měl podle ní znát vlastnosti své krevní skupiny. Je to nezbytné, protože v závislosti na její specifičnosti člověk sestavuje určitý jídelníček, volí metody léčby a prevence určitých onemocnění.Lidé s krevní skupinou 0 jsou podle doktorky Něnaševové nejméně náchylní k onemocněním kardiovaskulárního systému.„Jsou méně náchylní k trombóze a kardiovaskulárním onemocněním. V krvi těchto pacientů je geneticky nižší obsah protrombotických látek osmého koagulačního faktoru a von Willebrandových faktorů. To znamená, že když jsou vystaveni určitým spouštěčům, je méně pravděpodobné, že se u nich vytvoří krevní sraženiny, dojde k srdečnímu infarktu nebo mrtvici,“ vysvětlila lékařka.Dodala také, že krevní skupina může ovlivnit vlastnosti lidského reprodukčního systému. Potvrzují to i výsledky studie, které ukázaly, že ženy s krevní skupinou B mají méně problémů s početím než ženy s jinými krevními skupinami.„Jejich vysoké hladiny von Willebrandových faktorů a koagulačního faktoru VIII dají pozitivní protrombotický potenciál a zlepšují schopnost embrya implantovat se. Ženy s krevní skupinou 0 naopak mají často nejnižší schopnost otěhotnět,“ upřesnila hematoložka.28. října genetička SM-Kliniky, kandidátka lékařských věd Viktoria Rumjancevová vysvětlila, že existuje 43 systémů krevních skupin.Uvedla, že od roku 2021 Mezinárodní společnost pro krevní transfuzi (ISBT) uznává 43 systémů krevních skupin, obsahujících 345 antigenů červených krvinek a kódovaných 48 geny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

