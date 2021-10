https://cz.sputniknews.com/20211030/k-nemoci-prezidenta-zemana-a-jeji-prognoze-se-vyjadri-lekarske-konzilium-zasedne-jiz-v-listopadu-16346619.html

K nemoci prezidenta Zemana a její prognóze se vyjádří lékařské konzilium. Zasedne již v listopadu

Prezident Miloš Zeman je již od 10. října hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Ošetřující lékař Zemana, Miroslav Zavoral, uvedl, že důvodem prezidentovy hospitalizace jsou komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Podle lékařů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá, stejně jako možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. V minulých dnech se ale jeho stav měl díky léčbě zlepšit.I přes to ale začali politici řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny podle článku 66 ústavy. V souvislosti s tím je však nutné vyžádat si aktuální zprávu lékařů o Zemanově schopnosti vykonávat úřad.K věci se vyslovil také předseda ODS a kandidát vznikající vládní koalice na premiéra Petr Fiala, podle kterého by Sněmovna o převodu pravomocí prezidenta měla rozhodovat až na následné schůzi, nikoli té ustavující (8. až 10. listopadu). Uvádí se, že Organizační výbor Senátu stanoví termín případné schůze horní komory k převodu pravomocí až 9. listopadu.Vznik konziliaZa současné situace tak dokonce vzniklo multioborové lékařské konzilium, které inicioval ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Má jít o devítičlenný tým, v němž by měli usednout odborníci na fyzioterapii, diagnostiku nebo léčbu nemocí v oblasti břicha či lékař z oboru psychiatrie. Hovoří se například o chirurgovi motolské nemocnice Pavlovi Pafkovi a fyzioterapeutovi Pavlovi Kolářovi. Oba tyto informace potvrdili. Členem konzilia je také končící rektor Univerzity Karlovy a lékař Tomáš Zima.Zima k celé záležitosti prohlásil, že bude nejprve nutné prostudovat si lékařské zprávy a pak teprve jít za pacientem. Odborníci z konzilia by se podle něj měli vyjádřit k nemoci prezidenta a její prognóze.Ten rovněž dodal, že vznik konzilia není v lékařském světě nic neobvyklého a doplnil, že u komplikovanějších stavů se svolává konzilium odborníků z různých oborů, aby stav zevrubně posoudili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

