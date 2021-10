https://cz.sputniknews.com/20211030/klaus-u-nas-se-prezidentem-stava-nekdo-s-pribehem-ne-kiska-nebo-caputova-babis-do-klani-vstoupi-16343092.html

Klaus: U nás se prezidentem stává někdo s příběhem, ne Kiska nebo Čaputová. Babiš do klání vstoupí

Klaus: U nás se prezidentem stává někdo s příběhem, ne Kiska nebo Čaputová. Babiš do klání vstoupí

Exprezident ČR Václav Klaus poskytl rozhovor deníku MF Dnes, ve kterém nenechal kámen na kameni na schopnostech nové vlády ke shodě a perspektivnímu řízení... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-30T16:36+0200

2021-10-30T16:36+0200

2021-10-30T16:36+0200

václav klaus

miloš zeman

andrej babiš

vláda

koalice

prezident

senát čr

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/15452739_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_c0abb780f8b5ca3869899c9c1dd1973d.jpg

Rozhovor začal diskusí o zdravotním stavu prezidenta, kterého Klaus před týdnem navštívil v nemocnici, a také otázkou vhodnosti použití článku 66 Ústavy a odebrání pravomocí prezidenta. Nejprve Klaus přiznal, že sám podlehl atmosféře, „kterou ohledně nemoci prezidenta Vystrčil a Fischer vytvořili“, ale podotkl, že „našel“ Miloše Zemana v lepší kondici, než čekal. Potvrdil, že je Zeman vážně nemocen, ale přitom je přesvědčen, že je prezident schopen vykonat pár dílčích rozhodnutí.V souvislosti s otázkou aktivace článku 66 označil Senát ČR za „nešťastnou instituci“ a „nechtěné dítě“.Tvrdý byl i vůči možné příští vládě Petra Fialy (ODS). Podle něj členové pětikoalice nebyli vůbec připraveni na to, že to tak dopadne, a mysleli, že bude dlouhá doba mezidobí, takže teď nejsou tak silní při budování pozitivního konstruktivního programu.To podle něj platí i v ekonomické oblasti, kde by si Klaus uměl představit Jana Skopečka na pozici ministra financí. Ale ministrem financí se podle všeho stane Zbyněk Stanjura, který studoval informatiku. To v Klausovi nevzbuzuje moc nadějí.Na adresu předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která se může stát příští předsedkyní Poslanecké sněmovny, uvedl, že si v této funkci povede velmi zdárně.Naproti tomu označil za skandální, že z vedení Sněmovny s vysokou pravděpodobností vypadne předseda SPD Tomio Okamura.Nová ministerstva pro digitalizaci a IT technologie a pro Evropskou unii, které nová vláda hodlá zřídit, jsou podle Klause zbytečné.Konec rozhovoru byl věnován Andreji Babišovi a jeho vyhlídkám na opoziční lavice. Podle Klause mu tam nebude moc příjemně, protože „ty židle a lavice jsou tam malé, jsou strašně nepohodlné“. Připustil také, že se předseda ANO o kandidaturu na prezidenta bude ucházet, protože k tomu existují jisté předpoklady.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

václav klaus, miloš zeman, andrej babiš, vláda, koalice, prezident, senát čr, markéta pekarová adamová