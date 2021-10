https://cz.sputniknews.com/20211030/krainova-ukazala-syny-svetu-a-strhla-melu-komentaru-lide-se-je-opet-pletli-s-holcickami-16325909.html

Krainová ukázala syny světu a strhla melu komentářů. Lidé se je opět pletli s holčičkami

Krainová ukázala syny světu a strhla melu komentářů. Lidé se je opět pletli s holčičkami

Česká topmodelka Simona Krainová vyrazila na výlet se svou rodinkou. Na svém instatragramovém účtu se pak podělila o pár snímků z výletu a dočkala se... 30.10.2021

Modelka využila krásného a slunečného podzimního počasí a vydala se se svými nejbližšími do přírody - na Kladské rašeliny. A vypadá to, že výlet se povedl na jedničku.Krainová je maminkou dvou synů, staršího Maxe a mladšího Bruna. Oba chlapci jsou přitom její věrnou kopií, a navíc mají delší vlásky, tak si je mnozí pletou s holčičkami. A právě takových komentářů bylo pod snímky plno.A další se vzápětí přidala: „Máte krásné dcerky, jemné po mamince.“Simona je ale zřejmě již na takové slova zvyklá, a tak ji nijak nerozhodila. Naopak, reagovala na to následujícími slovy: „I kluci můžou být krásní po mamince, nemusí to být vždy horalové s lopatou a křivým nosem.“Jiní komentující ale již byl milejší a psali, že jsou to krásné fotky a že jsou na nich všichni sladcí.Ostatní také podotýkali, že jsou to moc sluší. „Krásní jste,“ zaznělo.Mnozí chválili také místo, které si Simona s rodinou pro výlet vybrali. „Tam je to super, byla jsem nedávno,“ zaznělo.Přece jen se ale našla ještě jedna výtka. Některým ženám se totiž nezamlouvalo, jak Simona vyrazila oblečená do přírody.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

