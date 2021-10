https://cz.sputniknews.com/20211030/macron-vystoupil-na-obranu-ruska-v-situaci-s-cenami-energii-16337735.html

Macron vystoupil na obranu Ruska v situaci s cenami energií

Macron vystoupil na obranu Ruska v situaci s cenami energií

Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro noviny Financial Times řekl, že nevidí žádný důkaz svědčící o tom, že Rusko manipuluje s cenami energií. 30.10.2021, Sputnik Česká republika

„Nemám žádné důkazy o manipulaci s cenami a nikoho neobviňuji,“ řekl.Podle jeho názoru není pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti podařilo výrazně snížit ceny, a proto je hlavním úkolem vyhnout se přerušení dodávek a dalšímu růstu cen pohonných hmot před blížící se zimou. Za tímto účelem vyzval G20 ke koordinaci kroků dodavatelů a spotřebitelů energie.Evropský trh s plynem zaznamenal v posledních měsících vážné výkyvy. Ještě na začátku srpna se futures obchodovaly za 515 dolarů za tisíc metrů krychlových, ale do konce září se více než zdvojnásobily a 6. října vyskočily na historické maximum 1937 dolarů. Následoval pokles, ale ceny zůstávají vysoké. Zdražují i další zdroje energie, to vše vede ke zdražení elektřiny pro obyvatele Evropské unie.Podle ruského prezidenta Vladimira Putina byl nedostatek plynu na evropském trhu výsledkem hospodářské politiky Evropské komise. Kromě toho osm miliard krychlových metrů plynu nebylo do Evropy dodáno ze Spojených států a Blízkého východu.Podle názoru předsedy představenstva Gazpromu Alexeje Millera souvisí růst cen s nedostatečnými zásobami plynu v evropských podzemních zásobnících. Zároveň zdůraznil, že společnost dodává plyn do EU plně v souladu s kontrakty a podle svých možností se snaží vyhovět žádostem o dodatečné dodávky.Gazprom tak v období od ledna do září podle předběžných údajů zvýšil export o 15,3 procenta na 145,8 miliardy metrů krychlových. Jde o druhé největší číslo za devět měsíců v celé historii dodávek (pouze v roce 2018 to bylo více - 149,2 miliardy).Putin zároveň pověřil Gazprom, aby po dokončení přečerpání plynu do ruských zásobníků zahájil práce na zvyšování zásob v evropských zařízeních PZP v Rakousku a Německu. Miller ujistil, že společnost je připravena to udělat. Naplňování ruských PZP bude trvat do 8. listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

