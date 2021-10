https://cz.sputniknews.com/20211030/meteorologove-varuji-s-listopadem-dorazi-chladnejsi-pocasi-a-snih-16341591.html

Meteorologové varují: S listopadem dorazí chladnější počasí a sníh

Meteorologové varují: S listopadem dorazí chladnější počasí a sníh

Do střední Evropy míří studená fronta, která se bezpochyby odrazí také na počasí v České republice. Díky tomu by se v zemi od příštího týdne mohlo objevit... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-30T14:56+0200

2021-10-30T14:56+0200

2021-10-30T14:56+0200

česko

počasí

sníh

teplota

meteorologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/13488469_0:276:3111:2026_1920x0_80_0_0_ce62eea2ab2f54b0cc559af67259ae9f.jpg

Listopad v Evropě se ponese ve znamení sněhu, který sem s sebou přinese studená fronta. Uvádí se, že v průběhu týdne má v Alpách nasněžit až půl metru a sníh napadne i v Mnichově. Postupně by se tak mohl objevit i v Česku.Dle jejích slov můžeme smíšené a sněhové přeháňky očekávat na vrcholcích až do neděle, přičemž sněžit by mělo zejménav ranních a dopoledních hodinách. Zpočátku bude ale sníh vcelku brzy tát.A i když byly podzimní teploty v poslední dnech ještě poměrně příznivé, v následujících dnech můžeme očekávat ochlazení. Oproti víkendu se totiž příští týden ochladí až o deset stupňů Celsia. Teploty by přitom měly začít klesat už v neděli večer.Meteorologové rovněž informují, že ve vysokých polohách by mělo sněžit i po zbytek listopadu. To by mělo za následek, že se na některých vrcholcích vytvoří sněhová pokrývka. Pak se bude sníh objevovat také ve středních polohách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211029/nepropasnete-prilezitost-polarni-zare-bude-v-sobotu-videt-i-v-cesku-16334250.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, sníh, teplota, meteorologové