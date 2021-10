https://cz.sputniknews.com/20211030/moldavsko-se-dohodlo-s-gazpromem-na-prodlouzeni-smlouvy-16338799.html

Moldavsko se dohodlo s Gazpromem na prodloužení smlouvy

Oficiální Kišiněv a ruská korporace Gazprom prodloužily o dalších pět let smlouvu o dodávkách plynu do Moldavska.

„V Petrohradu skončilo jednání delegace Moldavska s Gazpromem. V rámci dohody bude smlouva mezi Gazpromem a Moldovagazem prodloužena o pět let podle formule, kterou navrhla moldavská strana,“ uvádí se ve zprávě na stránce Gazpromu na Facebooku. Dodávky začnou od příštího měsíce.Nedostatek plynu v MoldavskuOd roku 2011 plynové společnosti Ruska a Moldavska prodlužovaly ročně smlouvu o dodávkách. Další smlouva vypršela 30. září. Byla prodloužena do konce října. Obě strany zahájily tehdy jednání o nové dohodě. V současné době je část moldavských podniků převedena na mazut, od 22. října až do 20. listopadu byl v zemi vyhlášen režim mimořádné situace a začalo hledání alternativních dodavatelů paliva.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov dříve podotkl, že žádné politické podmínky v jednáních obou stran o dodávkách plynu nejsou a ani nemohou být, jde o výhradně komerční otázky.Kdyby se nedohodliMinisterská předsedkyně Moldavska Natalia Gavriliţa dříve prohlásila v rozhovoru pro The Financial Times, že když Moldavsko nedosáhne dohody s Gazpromem, bude muset v nejbližších pěti měsících vynaložit kolem 800 milionů eur na dovoz energetických médií od jiných dodavatelů, aby uspokojilo zimní poptávku, a v tom může potřebovat pomoc od EU.Když komentovala rozhodnutí Evropské komise vyčlenit Moldavsku 60 milionů eur, aby mohla republika překonat energetickou krizi, Gavriliţa prohlásila, že tyto peníze pomohou pokračovat v jednáních bez obav o termíny.Vypůjčili si od UkrajinyOperátor plynovodního systému Ukrajiny půjčil dříve Moldavsku 15 milionů kubíků plynu pro stabilizaci tlaku v moldavských plynovodech na dobu organizování dodatečných nákupů plynu, oznámil šéf společnosti Serhij Makohon.Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexej Danilov již dříve oznámil, že v souvislosti s energetickou krizí požádalo Moldavsko Ukrajinu o pomoc v dodávkách plynu a že Kyjev poskytne modré palivo za podmínek návratnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

