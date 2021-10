https://cz.sputniknews.com/20211030/nad-slovenske-stihacky-f-16-by-mohly-byt-pouzity-v-zahranici-budou-nasazeny-i-u-ruskych-hranic-16345316.html

Naď: Slovenské stíhačky F-16 by mohly být použity v zahraničí. Budou nasazeny i u ruských hranic?

Slovenské stíhací letadla F-16 by mohly být nasazeny i v zahraničí. Použity by mohly být například k ochraně vzdušného prostoru jiných zemí NATO.

„Je to naprosto standardní. Pokud budeme mít tuto způsobilost, tak bychom ji používali i v zahraničí. Myslím si, že i s tím se počítalo, když se tyto konkrétní typy stíhaček kupovaly,“ doplnil Naď.Styčný důstojník pro projekt F-16 Tomáš Novotný konstatoval, že základní role stíhaček bude zajistit ochranu vzdušného prostoru Slovenské republiky. Myslí si také, že by k tomu 14 nových stíhaček F-16 mohlo stačit.Jedná se například o pobaltské státy, Slovinsko či Island.Naď: Do výroby stíhacích letounů F-16 by se mohla zapojit i státní společnost LOTNSlovenský ministr obrany Jaroslav Naď dříve jednal se zástupci společnosti Lockheed v americkém Greenvile a uvedl, že na výrobě F-16 pro Ozbrojené síly SR by se mohla podílet státní akciová společnost Letecké opravovny Trenčín.Naď také uvedl, že nehledě na komplikace spojené s pandemií koronaviru by se dodávka prvních F-16 na Slovensko neměla opozdit.Společnost LOTN by se mohla podílet na servisu stíhacích letounů po jistou úroveň, také může být aktivní v oblasti podpory pozemních způsobilostí. Další projekt se týká komplexní výroby komponentů.Připomeňme, že kontrakt na 14 stíhaček F-16 C/D Block 70 americké výroby uzavřelo Slovensko koncem roku 2018. Stíhačky by měly Slovensko stát 1,6 miliardy dolarů (přibližně 34 miliardy korun). První čtyři stíhačky by měly na Slovensko dorazit v roce 2022. Zbývajících deset bude dopraveno do konce roku 2023. Součástí smlouvy je i letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého a pozemního personálu.

