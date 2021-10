https://cz.sputniknews.com/20211030/nemecke-policejni-odbory-se-obavaji-kolapsu-kvuli-situaci-s-migranty-16335052.html

Německé policejní odbory se obávají kolapsu kvůli situaci s migranty

Šéf německého spolkového policejního odborového svazu Heiko Teggatz kritizoval současnou vládu s tím, že situace s uprchlíky může vést ke „kolapsu“ na... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

Teggatz v rozhovoru pro Bild prohlásil, že pokud vláda brzy nepodnikne kroky, země „zažije další kolaps, jako tomu bylo v roce 2015 na jižní hranici“.„To není zastrašování, to jsou nevyvratitelná fakta. Tyto údaje používá samotné ministerstvo,“ dodal Teggatz.Denně přijíždějící migranti jsou podle něj „alarmy“ a problém vyžaduje naléhavá opatření. Uvádí se, že německý ministr vnitra Horst Seehofer ve středu deníku Bild řekl, že „poprvé po mnoha letech“ počet migrantů, kteří do země dorazili během jednoho dne, přesáhl tisíc lidí. Sám ministr také zdůraznil „naléhavou potřebu jednat“.Jak uvádí Bild, Teggatz již dříve napsal dopis Seehoferovi, v němž vyzval k zavedení dočasných hraničních kontrol na hranici mezi Německem a Polskem.Seehofer v říjnu prohlašoval, že celkově není situace s migrací srovnatelná s krizí v letech let 2015-2016, za prvních 9 měsíců letošního roku do země dorazilo 80 tisíc uprchlíků, což je v rámci průměru za poslední 30 let.Nedávno Litva, Lotyšsko a Polsko hlásily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obvinily oficiální Minsk z vytvoření migrační krize. V souvislosti s touto situací vyhlásil polský prezident na územích sousedících s Běloruskem výjimečný stav a do ochrany hranice se zapojila armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk již nebude omezovat proud nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím nejsou „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci opakovaně informovali o násilném vyhošťování migrantů Litvou, Polskem a Lotyšskem na běloruské území.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

