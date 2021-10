https://cz.sputniknews.com/20211030/nku-varuje-pred-riziky-dotace-z-unijniho-fondu-pro-obnovu-nemusi-prinest-ocekavany-vysledek--16345847.html

NKÚ varuje před riziky: Dotace z unijního fondu pro obnovu nemusí přinést očekávaný výsledek

NKÚ varuje před riziky: Dotace z unijního fondu pro obnovu nemusí přinést očekávaný výsledek

Nejvyšší kontrolní úřad vydal report o finančním řízení evropských dotací, ve kterém poukázal na slabá místa při jejich rozdělování. Jde například o nejasně... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-30T21:29+0200

2021-10-30T21:29+0200

2021-10-30T21:29+0200

česko

ekonomika

dotace

nkú

obnova

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/16346242_0:214:2400:1564_1920x0_80_0_0_5d1a79918b1b7f6cd21078e6402e8a73.jpg

NKÚ po provedení kontrol zaměřených na hospodaření s penězi z EU oznámil, že celkový objem zjištěných nedostatků přesáhl 15,5 mld. Kč.Prezident úřadu Miloslav Kala v důsledku toho v reportu kritizuje zejména nedostatky v nastavení a fungování řídících a kontrolních systémů, stanovování nekonkrétních a neměřitelných cílů dotačních programů, i to, že úřady nehodnotí výkonnost programů. Stát často nemá přehled o tom, jaké jsou skutečné potřeby v oblastech, do kterých směřuje dotace, a v řadě případů nemá podle čeho hodnotit, co podpořené projekty přinesly.Úřad například při kontrole peněz na údržbu a opravy mostů zjistil, že u některých z nich se při údržbě neodstranily všechny zjištěné závady, takže se jejich stav postupně zhoršoval a jejich následné opravy byly nákladnější.NKÚ také zjistil, že z vyhrazených 14 miliard korun na vysokorychlostní internet neposkytlo ministerstvo průmyslu za téměř pět let žádnou dotaci. Důvodem nulového čerpání prý byla nedostatečná příprava programu a chybné počáteční nastavení podpory.V případě kontroly evropských peněz určených na inkluzi ve školství úřad dospěl k závěru, že podporu dostaly i ty projekty, které skutečné začlenění znevýhodněných žáků a žáků se specifickými potřebami nezaručovaly.NKÚ v této souvislosti hodnotí jako vysoce rizikové, že za účelem znovuoživení ekonomiky po pandemii bude mít Česko do konce roku 2026 možnost čerpat 179 miliard korun z Národního plánu obnovy.„Vidíme, že nemá smysl stavět cyklostezky odnikud nikam za ceny, které násobně převyšují schválené normativy. A nic nepřinášejí školení již vyškolených odborníků, když máme řadu mostů v havarijním stavu, které se lidem rozpadají pod nohama,“ dodal. Proto je podle něj nutné zaměřit se na účelnost vydávaných peněz.Fond obnovyEvropská komise dříve schválila český národní plán obnovy. Z mimořádného fondu EU na něj vyčlení 180 miliard korun. V červenci o tom jednal premiér Andrej Babiš (ANO) s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Praze.Nicméně, podle informací médií je podmínkou pro vyčlenění peněz vyřešení problému střetu zájmů předsedy vlády. Babiš ale tuto informaci označil za lež. Poukázal, že problém střetu zájmů je v dokumentech zmíněn pouze jako obecná podmínka. Novináře, kteří tuto zprávu zveřejnili, označil za „pátou kolonu“.Text Evropské komise však skutečně odkazuje na nedávný audit a uvádí, že ministr průmyslu a obchodu byl upozorněn, že v zemi dosud nebyla přijata účinná opatření o předcházení střetu zájmů. Tyto nedostatky je nutné odstranit před tím, než dojde k první platbě.Každopádně zástupci české opozice se již nechali slyšet, že nejspolehlivější cestou k 180 miliardám od EU je jejich vítězství v říjnových volbách, a tím se vyřeší i problém Babišova střetu zájmů. „Uděláme pro to vše, co bude v našich silách,“ uvedl na Twitteru předseda občanských demokratů Petr Fiala.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210811/eu-nedava-nic-zadarmo-varuje-sehnal-pred-evropskym-fondem-obnovy-15453132.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomika, dotace, nkú, obnova, evropská unie (eu)