Provoz na D1 se zastavil. Může za to plánovaná uzavírka. Kdy se na dálnici opět vrátí auta?

Podle informací ŘSD by se měla instalovat ocelová konstrukce nadjezdu, který převádí místní obslužnou komunikaci Lensedly – Hrušov přes dálnici D1. Konstrukce měří celkem 77,5 metru, váží 168 tun a její šířka je čtyři metry. O osazení konstrukce by se měly starat dva jeřáby, přičemž každý o nosnosti 500 tun.A jak to bude s provozem a objížďkou? Řidiči budou muset v době uzavírky využít objízdné trasy, kdy je pro vozidla do 12 tun připravena objížďka obousměrně ze sjezdu na Mirošovice, po silnici I/3 a přes Benešov na exit na 34. kilometru u Ostředku. Vozy nad 12 tun ale musí jinou cestou, konkrétně budou nuceni dálnici objet výrazně delší objížďkou, a to přes Tábor. Zpět na dálnici se pak napojína 90. kilometru u Humpolce.Připomeňme však, že při demolici mostu řidiči nákladních aut nerespektovali stanovenou objížďku a brouzdali po trasách pro auta do 12 tun. Proto na místě vznikaly dopravní komplikace.Nedávná nehoda na D8Před týdnem jsme informovali, že v sobotu 23. října došlo k tragické dopravní nehoděnedaleko Klecan na dálnici D8 v okrese Praha-východ. Krátce před desátou hodinou dopolední se zde střetlo nákladní auto s osobním. Jeden člověk nehodu nepřežil, další dva bojovalio život. Dálnice D8 musela býtna 1. kilometru před sjezdem Zdiby ve směru na Prahu uzavřena.Na místě zasahovali také hasiči, kteří řidiče nákladního vozu vyprostili pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

