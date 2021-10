https://cz.sputniknews.com/20211030/putin-vyzval-g20-k-urychlenemu-reseni-otazky-uznavani-vakcin-proti-koronaviru-v-jednotlivych-zemich-16344927.html

Putin vyzval G20 k urychlenému řešení otázky uznávání vakcín proti koronaviru v jednotlivých zemích

Ruský prezident Vladimir Putin vyzval země G20, aby co nejdříve vyřešily otázku vzájemného uznávání certifikátů o provedeném očkování proti covidu-19. Uvedl to... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-30T18:29+0200

Podle jeho slov je navíc velmi aktuální otázka, aby Světová zdravotnická organizace urychlila proces prekvalifikace (posouzení kvality bezpečnosti a účinnosti) nových vakcín a léků.„Jsem si jistý, že čím dříve se to udělá, tím snazší bude obnovení globálního podnikání a včetně nejvíce postiženého cestovního ruchu,“ řekl Putin.Upozornil také na skutečnost, že koronavirus neustále mutuje, proto je nutné vyvinout mechanismy pro systémovou a rychlou obnovu vakcín.Dále upozornil i na to, že některé země v nouzi dosud nemají přístup k vakcínám proti covidu-19 a dalším životně důležitým zdrojům.Ruský prezident opakovaně hovořil o nutnosti vzájemného uznávání vakcín a varoval, že politizace boje proti pandemii by měla katastrofální následky. Podle něj se i přes rozsah očkování ve vyspělých zemích bude virus neustále vracet ze zemí s nízkou proočkovaností.V Rusku jsou uznávány certifikáty o provedeném očkování domácími přípravky Sputnik V, EpiVacCorona, KoviVak a Sputnik Light. Vakcíny řady Sputnik jsou také licencovány v několika desítkách zemí.Přitom například v Evropské unii (s výjimkou Maďarska) je nelze používat, na trhu jsou pouze Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen/Jhonson & Jhonson. V USA se většinou provádí očkování přípravky Pfizer/BioNTech. V Číně také mají své vlastní projekty: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

