Sexy moderátorka Kubelková ukázala své vnady v novém klipu. Buďte prezidentka, jásají sledující

Moderátorka a modelka Iva Kubelková se stala součástí videoklipu zpěváka Michala Pavlíčka, s nímž se podílela na novém songu. Když ji její sledující v klipu...

Kubelková před dvěma dny na svém instagramovém účtu oznámila, že je konečně venku nový videoklip k písni Tak mě houpej, ve kterém si nejen zahrála, ale také zazpívala.Už pod tímto příspěvkem, k němuž Iva připojila svůdný snímek z vany, se dočkala velkého množství reakcí. A hlavně chvály.Další uživatelka pak psala, že z písně a klipu doslova „odpadla“, protože je Iva sexy, rajcovní a dáma k tomu.Další byli z Ivy a jejího výkonu tak odvaření, že chtěli, aby se kromě moderátorky, modelky a teď už i zpěvačky stala ještě někým jiným: „Prosím, buďte prezidentka!“Někteří ale z písně a klipu neměli tak dobrý pocit. Psali například, že „tenhle styl hudby není pro každého“.Poté se k nové písni a videoklipu ještě znovu vyslovila sama Kubelková, která přidala na síti úryvek z něj a podělila se o své dojmy.A znovu tím rozvířila diskuzi. Někteří ji ujišťovali, že je to opravdu „povedená píseň“ a že „klip k ní je velmi vábivý“.Jiní také souhlasili: „Hudba skvělá a k tomu ten nádherný hlas, je to hezky sladěný.“Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.Hned po soutěži Miss chodila několik let s hokejistou Jaromírem Jágrem. Po rozchodu s ním randila s automobilovým závodníkem Martinem Kolocem. V současnosti je partnerem a otcem jejích dvou dcer Natálky a Karolínky podnikatel Ladislav Doležal, který je starší o téměř 20 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

