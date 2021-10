https://cz.sputniknews.com/20211030/sireni-covidu-v-cr-dale-zrychluje-v-nemocnicich-je-nejvice-lidi-za-poslednich-sest-mesicu-16338112.html

Šíření covidu v ČR dále zrychluje. V nemocnicích je nejvíce lidí za posledních šest měsíců

30.10.2021

Během pátku laboratoře v České republice odhalily 5720 nově nakažených koronavirem. Je to o 1366 více než ve čtvrtek a o 1486 více než minulý týden. Sedmidenní incidence na sto tisíc obyvatel vzrostla na 290 případů. Je to o 14 více než ve čtvrtek. Nejhorší je situace v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kde je sedmidenní průměr vyšší než 400. Nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde incidenční číslo dosahuje 88.Celkem má nyní covid-19 diagnostikováno 53 738 lidí. Za celou dobu trvání pandemie od loňského roku bylo koronavirem nakaženo přes 1,7 milionu lidí.Stoupá i počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Zatímco ve čtvrtek to bylo 1373, v pátek číslo stouplo na 1466, z toho je 188 osob v těžkém stavu (o 62 více než před týdnem). Z toho plyne, že je v nemocnicích nejvíce pacientů s covidem od půlky května.Zároveň se však obnovil zájem o očkování. V pátek bylo podáno 34 176 dávek vakcíny proti covidu-19, což je téměř o dva tisíce více než minulý týden. Nyní má ukončené očkování něco přes 6 milionů obyvatel, a proočkovanost obyvatelstva se tudíž přibližuje 60 procentům.Nicméně těm, kteří se nechali naočkovat v první vlně, postupně dochází imunita, a proto i oni končí v nemocnicích. Z tohoto důvodu je podle odborníků nutné podávat třetí, posilující dávku vakcíny. Celkem bylo podáno téměř 206 tisíc třetích dávek vakcín.Nová opatření míří na peněženky neočkovanýchPodle nového opatření vlády si neočkovaní starší 18 let budou muset testy na covid-19 hradit sami. Veřejné zdravotní pojištění bude hradit testy pouze pro děti, lidi se zahájeným očkováním a těm, kteří se ze zdravotních důvodů nechat očkovat nemohou.Zkrátí se i platnost testů – PCR ze sedmi dnů na 72 hodin a antigenní testy budou platit pouze jeden den.Podle nových pravidel neočkovaní učitelé budou muset během výuky mít na sobě respirátor. Toto opatření nebude platit pro žáky. V okresech s týdenním výskytem nákazy vyšším než 300 případů na 100 tisíc obyvatel budou neočkovaní žáci od 8. listopadu testováni na koronavirus. Plošné testování zaváděno nebude.Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zrušení testů zdarma již má pozitivní dopad na motivaci lidí nechat se očkovat.Připomeňme, že prezident České lékařské komory Milan Kubek i exministr zdravotnictví Roman Prymula se shodují, že očkování proti covidu-19 bude muset být povinné. Kandidát na ministra zdravotnictví od TOP 09 Vlastimil Válek se vyslovil za omezení pohybu neočkovaných lidí starších 60 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

