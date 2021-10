https://cz.sputniknews.com/20211030/usa-zahajily-vojensko-namorni-operace-v-cernem-a-stredozemnim-mori-16338328.html

USA zahájily vojensko-námořní operace v Černém a Středozemním moři

Štáby se budou nacházet na velitelské lodi Šesté flotily Mount Whitney.„Mount Whitney a štáby na ní budou v součinnosti s partnery a spojenci v NATO ve Středozemním a Černém moři, budou pracovat společně s cílem zajištění bezpečnosti a stability v region,“ uvádí se ve zprávě pro tisk.Jiné detaily budoucích operací se přitom neuvádějí.V Šesté flotile rovněž oznámili, že do Černého moře zamířil raketový torpédoborec typu Arleigh Burke USS Porter. Neuvádí se, jestli je tato jeho plavba spojena s vyhlášenou operací.Šestá flotila USA, která má hlavní sídlo v italské Neapoli, provádí celé spektrum vojensko-námořních operací, často společně se spojenci a partnery z jiných státních rezortů.Koncem července poukázal ruský zahraničněpolitický rezort na umělé komplikování situace v Černém moři ze strany hráčů, kteří nepatří do tohoto regionu. Ruské ministerstvo vytýčilo zvláštní úlohu Turecka, které může kontrolovat plavbu vojenských lodí přes průlivy.Námořní doprava v Bosporu a Dardanelách je regulována konvencí z Montreux z roku 1936. Tento dokument zajišťuje obchodním lodím všech zemí svobodu plavby přes průlivy, a to jak v mírové, tak i ve válečné době. Režim plavby vojenských lodí je však pro černomořské a nečernomořské státy různý. Pro nečernomořské platí značná omezení, pokud jde o třídu a délku pobytu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

