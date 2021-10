https://cz.sputniknews.com/20211030/v-britanii-prozreli-kapitalismus-zabiji-planetu-pise-the-guardian-16343334.html

V Británii „prozřeli“: Kapitalismus zabíjí planetu, píše The Guardian

V Británii „prozřeli“: Kapitalismus zabíjí planetu, píše The Guardian

Zákaz plastových brček environmentální problém nevyřeší. Je nutné se vypořádat s kapitalismem, napsal komentátor britského deníku The Guardian. Podle něj honba... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-30T18:55+0200

2021-10-30T18:55+0200

2021-10-30T18:55+0200

Pokud nic nepodnikneme, je klimatická katastrofa nevyhnutelná, píše George Monbiot. Podle něj si lidé nadcházející klimatickou katastrofu neuvědomují. Mezitím „komplexní přírodní systémy“, kam řadí atmosféru, oceánské proudy, půdu a biosféru Země, se již teď nacházejí na bodu zvratu. Poté nastane „systémový environmentální kolaps“ podobně, jak to bylo během předchozích hromadných vymírání druhů.Mikrospotřebitelské hovadinyLidé si však krizi podle něj neuvědomují a svou pozornost věnují malichernostem. Autor například zmiňuje studii, která zjistila, že v roce 2020 v britské televizi bylo slovo „koláč“ desetkrát používanější než „klimatická změna“. „Skotské oko“ bylo dvakrát více zmiňováno než „biodiverzita“ a „banánový chlebíček“ v popularitě porazil větrnou i solární energii.I pokud se něco pro klima rozhodneme udělat, tak to má v konečném důsledku mizivý efekt. „Soustředíme se na něco, čemu říkám mikrospotřebitelské hovadiny: drobné věci jako plastová brčka či kávové hrnečky, namísto strukturálních sil, které nás tlačí ke katastrofě,“ míní autor.Monbiot se na stránkách The Guardian například vysmívá snahám bojovat proti igelitovým taškám prostřednictvím látkových tašek. Přitom podle některých průzkumů přírodní dopad výroby jedné látkové tašky je ekvivalentní produkci 20 tisíc igelitových tašek.Za vše může kapitalismusNicméně, hlavní problém, který vyžaduje řešení, je ekonomický růst, o který vlády všech zemí tolik usilují. Ten podle něj stojí za ekologickou degradací.A proč jsme podle autora posedlí ekonomickým růstem? Je to dáno kapitalismem. Bohatství je totiž hromaděno skrze rabování, monopolizaci a získávání renty.Následně se autor obrací proti bohatým, kteří podle něj především mohou za emise skleníkových plynů. Abychom předešli oteplení Země o 1,5 °C, průměrné emise nemají být větší než dvě tuny CO2 na osobu ročně. Nicméně, průměrně procento nejbohatších lidí na světě emituje 70 tun. Bill Gates kvůli svému osobnímu letounu může dokonce za 7,5 tisíce tun CO2. Ruský oligarcha Roman Abramovič je odpovědný za 34 tisíc tun CO2 kvůli své obrovské jachtě.Především se ale ultrabohatí snaží blokovat efektivní změny k lepšímu. Přitom právě oni svým bohatstvím způsobují chudobu ostatních.Autor se domnívá, že kromě hranice chudoby musí existovat i hranice bohatství, nad kterou nikdo nesmí vystoupat. Vystupuje proto proti karbonové dani a místo ní volá po dani z bohatství. Karbonová daň je podle něj výmysl korporací, které chtějí přehodit odpovědnost za ekologickou krizi na obyčejné lidi.V závěru autor volá po radikálních změnách, které razí aktivisté z řad stávkujících studentů Fridays for future či Extinction Rebellion. „Naše přežití závisí na neposlušnosti,“ uzavírá věc autor.Připomeňme, že v neděli ve Skotsku začne konference OSN o změnách klimatu (známá jako COP26). Světoví státníci na ní budou debatovat, jak zachránit planetu před katastrofálními důsledky globálního oteplování. Klimatologové volají po drastickém snižováním skleníkových plynů. Českou republiku budou na summitu zastupovat český premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

