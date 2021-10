https://cz.sputniknews.com/20211030/vychovava-televize-k-militarizaci-spolecnosti-zborila-prekvapil-cesky-vysilaci-program-na-28-rijna-16342079.html

Vychovává televize k militarizaci společnosti? Zbořila překvapil český vysílací program na 28. října

Vychovává televize k militarizaci společnosti? Zbořila překvapil český vysílací program na 28. října

Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz promluvil o svých úvahách, které u něj vznikly po zhlédnutí programové nabídky na českých televizích k výročí... 30.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-30T20:52+0200

2021-10-30T20:52+0200

2021-10-30T20:52+0200

česko

česká televize

zdeněk zbořil

adolf hitler

druhá světová válka

28. října

televize

program

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/832/87/8328768_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c69a91b07624485f24265af9d83136dc.jpg

Politolog má však celkově dojem, že žádný zvláštní na státní svátek zaměřený program ani nebyl.Ale to ostatní, co v programové nabídce bylo, ho překvapilo z hlediska toho, že promítané pořady vůbec neodpovídaly události.„Ani Česká televize, která téměř běsní okolo osoby Adolfa Hitlera už nejméně dva tři roky, ani ta si neodpustila, ani na 28. října, nám vysílat program, který se Adolfa Hitlera týká pravidelně, skoro každodenně… V České televizi se vysílají pět dní v týdnu nejméně dva programy každý den s Hitlerem a o Hitlerovi jakékoli provenience,“ upozorňuje Zbořil.„A když české soudy soudí nakladatelství Naše vojsko za propagaci hnutí směřující k potlačování svobod, práv a svobod občanů České republiky, tak tyto TV programy jsou přímo příkladnou výchovou k zájmu o nacistické Německo a k nezájmu o jeho nepřátele,“ tvrdí.Co ale Zbořila obzvlášť překvapilo, je to, že o Hitlerovi a jeho blízkých i beztak ví český divák snad úplně všechno. „V Berchtesgadenu, Obersalzbergu, na Orlím hnízdě, bychom už mohli dělat průvodce, protože tam známe každý kámen, každou cihlu z toho pověstného černým mramorem obloženého krbu. Ale nedozvěděli jsme se, že to byl také fanatický nepřítel nejenom Československa, ale zejména prezidenta Beneše a že „odbenešování“ mělo už po Mnichovu 1938 podobný podtext jako „odžidovštění“,“ upozorňuje Zbořil.Desítky dobře známých historických záběrů nacistického Německa lze bylo přitom podle Zbořila sledovat nejenom v České televizi. To u něj vyvolává pocit, že se televize rozhodně snaží nás diváky vychovávat.„A to, co je ale hlavní, mě se zdá, že všechny televize možná i z nedostatku jiných materiálů, vlastně vychovávají k jakési zvláštní militarizaci jednotlivců i společnosti. Nejde přece jenom o vraždy a bojové scény z těch amerických škvárů, které se u nás pouští, ale neexistuje téměř jediná stanice, která by denně nepředváděla nějakou válku. Dost často se utíkají k válce 2. světové, ať už je to na evropských bojištích nebo v Asii nebo v Africe, ale najednou víme o těchto historických konfliktech, obrazově upravených, mnohem více než o konfliktech, které probíhají dnes a denně po celém světě,“ upozorňuje Zdeněk Zbořil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211028/den-odchodu-sovetskych-vojsk-z-cssr-vyznamny-proc-az-ted-aneb-jak-dostat-vztahy-na-bod-mrazu-16319944.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká televize, zdeněk zbořil, adolf hitler, druhá světová válka, 28. října, televize, program