Z Prahy udělal digitálního osla, obula se Udženija do Hřiba. Dokonce Moskva s Varšavou jsou lepší

Z Prahy udělal digitálního osla, obula se Udženija do Hřiba. Dokonce Moskva s Varšavou jsou lepší

V žebříčku chytrých měst si Praha pohoršila. Opět. Podle pražské zastupitelky ODS Alexandry Udženiji je to výsledek tříletého počínání pirátského primátora... 30.10.2021

Modernizace hlavního města republiky se Hřibovi příliš nedaří. Alespoň to vyplývá z žebříčku chytrých měst – Smart City Index, který od roku 2019 sestavuje švýcarský institut IMD a Univerzita technologie a designu v Singapuru (SUTD) na základě průzkumů veřejného mínění mezi obyvateli 118 světových metropolí.Praha se za tu dobu dramaticky propadla. Zatímco v roce 2019 byla na 19. místě, hned následující rok sklouzla na 44. příčku a letos se propadla na 78. místo. Lépe je na tom dokonce i Varšava (75. místo) nebo Moskva (54. místo).Rýpnul si i poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO).Právě Piráti dlouhodobě prosazují vizi digitálního Česka, která má vést ke zefektivnění státní správy, zajistit snadný přístup obyvatel k informacím a uspořit veřejné prostředky.Digitální agendě se chtějí věnovat i v nové vládě. Chtěli by vytvořit ministerstvo veřejné správy a digitalizace, které by vzniklo z resortu pro místní rozvoj. To ovšem naráží u koalice Spolu. Podle ní bude stačit, pokud předseda Pirátů Ivan Bartoš bude vicepremiérem pro tuto oblast.Digitalizace ale není jediným kritériem, podle kterého se sestavuje žebříček chytrých měst. Výzkumníci dělají průzkum mezi 15 tisíci obyvateli metropolí, kterým položili 39 otázek ohledně toho, jak jsou spokojeni se životem ve městě a s jeho vedením. Zároveň respondenti měli označit pět otázek za ty nejdůležitější.Pražané největší prioritu dávají otázce dostupného bydlení, dopravní situaci a korupci. Podle obyvatelů české metropole se právě v těchto oblastech vede Praze nejhůře.V žebříčku se na prvním místě již potřetí umístil Singapur, který následuje Ženeva, Oslo, Tchaj-pej, Lausanne, Helsinky, Kodaň a Ženeva. Bratislava je na 96. místě – o jednu příčku za Lisabonem a před Budapeští. Nechvalně na tom jsou i Athény a Řím, které se umístily na 111. a 112. místě. Vůbec nejhůře je na tom Rio de Janeiro, které se umístilo na posledním 118. místě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

