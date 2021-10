https://cz.sputniknews.com/20211030/zemrel-49lety-manzel-ivany-trumpove-rossano-rubicondi-16338556.html

Zemřel 49letý manžel Ivany Trumpové Rossano Rubicondi

Zemřel 49letý manžel Ivany Trumpové Rossano Rubicondi

Italský herec a model Rossano Rubicondi zemřel ve věku 49 let. Oznámila to v pátek 29. října italská televizní moderátorka Simona Ventura na svém Twitteru. 30.10.2021, Sputnik Česká republika

„Rossano… Díky za společné cesty, za dobré i zlé časy, a také za slzy a smích, tolik všeho bylo, a za všechno, co jsme dělali spolu. Šťastnou cestu,“ uvádí se ve zprávě.Podle informace deníku The Daily Mail byl muž nemocný v průběhu roku 2020 a trpěl melanomem.V roce 2008 byl Rubicondi zvolen účastníkem reality show, která se vysílala v té době na Raidue a kterou moderovala Simona Ventura. Zúčastnil se natáčení až do osmé sezóny. Pak pracoval v projektu Ostrov a ve filmu Natale a Beverly Hills.Rubicondi byl čtvrtým manželem Ivany Trumpové, česko-americko-rakouské podnikatelky a první manželky bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

