Analytici informovali o rekordním zdražení typické snídaně za posledních 10 let

Index snídaně, který vypočítává The Financial Times, stoupl na maximální číslo za posledních 10 let kvůli špatnému počasí, neúrodě a krizi v řetězcích dodávek... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Index sleduje ceny potravin, ze kterých se skládá standardní snídaně. Je to káva, mléko, cukr, pšenice, oves a pomerančová šťáva. Od roku 2019 se futures na ně zvýšily průměrně o 63% a od léta letošního roku se růst cen urychlil.Velké mezinárodní společnosti, jako třeba Nestle a Procter & Gamble, zvyšují ceny většiny potravin, aby si nahradily pokles zisku. Analytici dotázaní novinami se domnívají, že ceny budou růst nadále podle zvyšování výdajů na suroviny a dopravu. „Vysoké ceny se zachovají minimálně na další rok,“ domnívá se Carlos Mera, analytik z Rabobank.Díky příznivému počasí a rekordním úrodám v letech 2016-2020 byly ceny potravin poměrně nízké, řekl analytik z Gro Intelligence Will Osnato. Dnes však potraviny zdražují kvůli prudkému růstu poptávky v souvislosti s obnovováním ekonomik po pandemii. „Celková světová poptávka je vyšší, než se dalo očekávat,“ řekl.Ceny potravin se obvykle ke konci roku stabilizují, avšak letos i nadále rostly. Je to následek extrémních povětrnostních podmínek v klíčových zemích, píše FT. Od začátku roku se futures na pšenici zvýšily o 20 % kvůli suchu v Rusku, Argentině a severoamerických zemích a také kvůli velkým lijákům v Evropě. Naposledy tak pšenice zdražila po suchu 2012 v USA.Ceny ovsa stouply v roce 2021 na dvojnásobek poté, co velké sucho v Kanadě zničilo téměř polovinu úrody. Podle údajů Gro Intelligence je tato země největším světovým výrobcem a vývozcem ovsa, letošní úroda se však snížila o 44 %.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

