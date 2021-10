https://cz.sputniknews.com/20211031/asi-budu-na-holky-kaira-hrachovcova-odhodila-svrsky-a-podrazdila-uzivatele-16344530.html

„Asi budu na holky.“ Kaira Hrachovcová odhodila svršky a podráždila uživatele

Na instagramovém profilu herečky Kateřiny Kairy Hrachovcové se nedávno objevil odvážný snímek, na kterém toho dotyčná odhalila až až. Odhodila totiž svršky a... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Hrachovcová na sociální síti zapózovala jen v menší osušce, se šálkem kávy v ruce a vzbudila velké vášně.Kromě toho, že na sebe díky fotografii „práskla“, že je milovníkem kávy, odhalila, že je také milovníkem tetování. Její tělo totiž zdobí jedna kérka za druhou. Nutno také poznamenat, že Hrachovcová, která letos oslavila již 47. narozeniny, má opravdu výstavní tělo arozhodně senemá za co stydět. A právě to fanoušci dokázali náležitě ocenit.A i další lichotky se jenom hrnuly: „Vy jste neuvěřitelná!Hrachovcová velký obdiv sklidila také za tetování. Mnozí si od ní dokonce nějakou tu kérku chtěli i odnést.Kromě běžných sledujících ale snímek zaujal také známé osobnosti. Uznání se tak Hrachovcová dočkala například od herečky Eriky Stárkové, která brzy na svět přivítá prvního potomka. „Wauuuuuu, SEXY SEXY SEXY!“ dala najevo, co si myslí.A pozadu nezůstala ani moderátorka Zuzana Belohorcová, která již dlouhodobě žije se svou rodinou v zahraničí. „Moja,“ napsala krátce.V neposlední řadě pak svůj komentář přidala i známá herečka Alice Bendová: „No tak ty jsi kost!“Kateřina Kaira HrachovcováKateřina Kaira Hrachovcová (vdaná Herčíková) je česká herečka a moderátorka. Vystudovala Pražskou konzervatoři a hostovala v několika divadlech. Diváci ji znají ale především ze známého českého seriálu Život na zámku či Náměstíčko. V minulosti také uváděla pořad Věšák a moderovala pořad Snídaně s Novou. Spolupracuje také s filmem a dabingem.Pokud jde o její osobní život, v minulosti se proslavila vztahem s moderátorem Petrem Vondráčkem. V roce 2005 se ale provdala za zvěrolékaře Jana Herčíka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

