Baldwin poprvé učinil před kamerami prohlášení o smrti kameramanky během natáčení filmu

Americký herec Alec Baldwin poprvé od tragédie během natáčení filmu Rust, kde byla jeho rukou zastřelena kameramanka, promluvil s novináři. 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Herec zastavil auto na kraji silnice ve Vermontu a vyšel k reportérům paparazzi, kteří ho pronásledovali, uvádí televizní kanál CNN.„Čas od času se na place stanou nehody, ale ne takové. Je to jedna z bilionu epizod, je to událost jedna z bilionu,“ řekl Baldwin.Položil si otázku, kolik kulek bylo během několika desetiletí vystříleno ve filmech a televizních pořadech.„Tohle je Amerika.... Kolik? Miliardy za posledních 75 let? A prakticky ve všech případech bez následků,“ dodal herec a zdůraznil, že podporuje zpřísnění pravidel pro zacházení se zbraněmi.Dodal, že má zakázáno komentovat vyšetřování, které ještě nedospělo do fáze sdělení obvinění a zjišťuje, jak se v nábojové komoře revolveru ocitl ostrý náboj.Co se týče dalšího natáčení filmu, Baldwin si nemyslí, že bude pokračovat.„Byla to moje kamarádka, byla to moje kamarádka. V den, kdy jsem přijel do Santa Fe, abych začal natáčet, jsem ji pozval na večeři s Joelem, naším režisérem. Byli jsme velmi, velmi dobře sehraný tým, který film dělal společně. a pak se stala tato hrozná událost,“ řekl.Zatímco Baldwin hovořil s paparazzi, jeho žena Hilaria, která byla zřejmě rozčilená, natáčela tazatele na svůj mobilní telefon. V závěru rozhovoru herec požádal novináře, aby nepronásledovali jejich auto, ve kterém „pláčou děti“.Tragédie během natáčení westernu Rust se stala 21. října. Baldwin, který hraje hlavní roli, vystřelil z pistole, která, jak se ukázalo, nebyla nabitá slepými náboji, ale ostrými. Kameramanka Galina Hutchinsová byla vážně zraněna a zemřela v nemocnici, zraněn byl i režisér Joel Sousa.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

