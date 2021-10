https://cz.sputniknews.com/20211031/bloomberg-se-dozvedel-o-obavach-usa-a-japonska-po-putinovych-slovech-o-rope-za-100-dolaru-16350597.html

Bloomberg se dozvěděl o obavách USA a Japonska po Putinových slovech o ropě za 100 dolarů

Bloomberg se dozvěděl o obavách USA a Japonska po Putinových slovech o ropě za 100 dolarů

Slova ruského prezidenta Vladimira Putina o eventuálním zdražení ropy na 100 dolarů za barel vyvolala poplach mezi světovými mocnostmi, zejména v USA, Indii a... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle zprávy agentury „probíhá za zavřenými dveřmi intenzivní práce,“ aby „přesvědčili OPEC+ ke zrychlení růstu těžby ropy“.Američtí, japonští a indičtí oficiální představitelé měli o tom soukromá jednání. Kromě toho kontaktovali jiné velké spotřebitele a výrobce ropy, píše Bloomberg.Podle údajů agentury byla tato jednání zahájena asi před třemi týdny a zaktivizovala se, když ceny ropy překročily 85 dolarů za barel.Na plenárním zasedání 13. října v rámci Ruského energetického týdne označil Putin za „celkem možný“ scénář, při kterém cena barelu ropy dosáhne 100 dolarů. Zároveň poznamenal, že Rusko „nepřipouští prudké skoky cen ropy.“„Není to v našem zájmu, plně dodržujeme své závazky související se snížením těžby (v rámci dohody OPEC+ ),“ dodal prezident.Aliance OPEC+ překročila v září požadavky ohledně omezení těžby ropy o 115 %, v srpnu o 116 %,“ informoval Bloomberg. Podle zprávy agentury to znamená, že někteří členové dohody nedokáží zvýšit těžbu na dohodnuté objemy. To může nakonec způsobit deficit nabídky a vyvolat nátlak na větší výrobce ropy, aby zvýšili těžbu, píše Bloomberg.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

