Dva nové vrtulníky Blach Hawk využije podle ministra Nadě i slovenská policie

Dva nové vrtulníky Black Hawk, které Slovensko obstarává pomocí 50 milionů dolarů (přibližně jedna miliarda korun) z fondu USA, by měly být dodány v roce 2023... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

„Vrtulníky budou určeny pro speciální síly OS SR. Ale na základě dohody, kterou jsme uzavřeli s ministrem vnitra Romanem Mikulcem (OLANO), už dnes poskytujeme naše vrtulníky Black Hawk i pro Policejní sbor při speciálních policejních zásazích. Ty, které budou speciálně vybaveny, budeme poskytovat Policejnímu sboru,“ řekl Naď.Ministr věří, že nová technika přijde včas. První splátky pokryla dotace z amerického programu FMS (Foreign Military Sales), SR pak začne splácet příští rok. Staré vrtulníky Mi-17 se podle ministra doužívají.Jak však poznamenal, v programových plánech ozbrojených sil se hovoří o potřebě 18 vrtulníků. Po dodání nových jich bude 11. Pořízení dalších sedmi však pro Nadě není otázkou na aktuální volební období.Nákup dvou vrtulníků UH-60 M Black Hawk s výbavou pro síly pro speciální operace schválila vláda v červnu. Součástí kontraktu jsou také systémy a náhradní díly vhodné i pro vrtulníky, které SR již vlastní. Celkové náklady by měly dosáhnout 111,4 milionu dolarů bez DPH a clo (2,4 miliardy korun). Z toho SR zaplatí 61,4 milionu dolarů (1,3 miliardy korun) na splátky a po dodání zboží deset milionů eur (250 milionu korun) na clo a daně. Zbytek pokryjí prostředky z amerického fondu.Pořízením dalších vrtulníků UH-60M se podle resortu obrany sníží závislost Slovenska na ruské vojenské technice a vytvoří se lepší předpoklady k plnění úkolů vrtulníkového letectva Ozbrojených sil SR. Zároveň se ušetří finanční prostředky.Nové vrtulníky mají disponovat výbavou pro síly pro speciální operace, ale i systémy vlastní ochrany, balistické ochrany, dvěma rotačními kulomety a elektrooptickou hlavicí (FLIR). Smlouva má zahrnovat náhradní díly a obměnu systému AMPS, které se budou využívat pro celou flotilu vrtulníků. Zároveň by smlouva měla obsahovat i školení personálu.Použití prostředků je podmíněno sladěním modernizačních výdajů MO SR na interoperabilitu podle standardů NATO a vyřazením staré sovětské výzbroje.Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po jednání vlády uvedl, že vůči nákupu neměl nikdo výhrady. Jedinou podmínkou v projektu bylo, aby se Slovensko zbavilo staré techniky ještě z dob Varšavské smlouvy.Dodal, že vrtulníky zakoupené za předchozích vlád budou z tohoto projektu dovybaveny bez finančního navýšení. Zároveň je resort obrany ve finální fázi rozhodování, zda se na Slovensku vybuduje špičkový trenažér na Black Hawky.V současnosti mají OS SR k dispozici devět vrtulníků Black Hawk pořízených v roce 2015, nemají však dostatečnou výbavu. Armáda disponuje také starší technikou, a to 14 vrtulníky Mi-17 v různém technickém stavu. Dva jsou mimo provoz již v současnosti, další ji mají ukončovat v letech 2021 až 2029.V koncepci rozvoje Vzdušných sil OS SR se pracuje s cílovým číslem 18 víceúčelových vrtulníků. Jako nejefektivnější se podle materiálu jeví disponovat jednotnou vrtulníkové platformou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

