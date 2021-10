https://cz.sputniknews.com/20211031/erdogan-promluvil-o-bidenove-pozitivnim-pristupu-k-prodeji-stihacek-f-16-16360035.html

Erdogan promluvil o Bidenově pozitivním přístupu k prodeji stíhaček F-16

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po jednání se svým americkým protějškem Joem Bidenem na okraj summitu G20 v Římě prohlásil, že vidí jeho pozitivní... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve přitom Erdogan uvedl, že Spojené státy americké nabídly jeho zemi nákup stíhaček F-16 poté, co bylo Turecko vyloučeno z programu dodávek F-35. Zmiňme, že USA zaslaly Turecku oficiální oznámení o vyřazení z programu dodávek nejnovějších stíhaček F-35 kvůli tomu, že Ankara nakoupila ruské systémy protivzdušné obrany S-400. Spojené státy tak zrušily společné memorandum F-35 podepsané Tureckem v lednu roku 2007 se sedmi zbývajícími partnery projektu F-35 – Velkou Británií, Itálií, Nizozemskem, Austrálií, Dánskem, Kanadou a Norskem.Mimo to se Turecko dříve zavázalo k nákupu stovky letounů F-35. Rovněž se tato země podílela na výrobě více než tisíce součástek pro ně. Jak již dříve prohlásil ministr průmyslu a technologie republiky Mustafa Varank, Turecko tyto součástky nadále vyrábí, přestože ho Spojené státy z tohoto projektu vyloučily.Erdogan hovořil o vytvoření společné armády EUKromě stíhaček F-16 a F-35 turecký prezident po jednání se svým americkým kolegou promluvil o tom, že nevěří v to, že by Evropská unie mohla mít vlastní armádu.Připomeňme, že summit G20 začal včera v Říme. Hlavními tématy bylo klima, obnova a důsledky pandemie, a diskutovalo se zejména o problémech rozvojových zemí při vedení očkovací kampaně a podpoře vlastních ekonomik.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

