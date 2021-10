https://cz.sputniknews.com/20211031/fiala-okomentoval-klausuv-vyrok-na-adresu-adamove-pekarove-slusnost-tady-bohuzel-nevidim-16352007.html

Fiala okomentoval Klausův výrok na adresu Adamové Pekarové: Slušnost tady bohužel nevidím

Fiala okomentoval Klausův výrok na adresu Adamové Pekarové: Slušnost tady bohužel nevidím

Hostem pořadu Partie na CNN Prima News se stal předseda ODS Petr Fiala, který se vyjádřil hned k několika tématům. Předmětem diskuze se tak stala i nedávná... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Václav Klaus před několika dny poskytl rozhovor MF DNES, v němž probral současnou situaci na české politické scéně, zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana či (ne)užitečnost Senátu. Vyjádřil se ale také k možné nové vládě a zmínil předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Ta by se totiž mohla stát příští předsedkyní Poslanecké sněmovny. Na její adresu pak uvedl, že si v této funkci povede velmi zdárně, jelikož z jejích očí a tváře čiší zlo.Podotkl však, že její podobu má zprostředkovanou pouze z médií, přes kamery. „Asi jí vždy publikují nějaké nepříznivé fotografie. A tím jsem, bohužel, nešťastně ovlivněn,“ doplnil Klaus, který dříve zastával post předsedy ODS (v letech 1991-2002).Fiala: „Je to neslušné.“V pořadu Partie se ale těchto slov dotkl šéf koalice SPOLU Petr Fiala. Ten se ohradil a prohlásil, že to bylo od Klause neslušné.Dodal rovněž, že je mu trapné takový výrok komentovat.Další témataKromě toho se v pořadu ale řešila i nová vláda a to, o jaké posty bude ODS usilovat. Podle Fialy má jeho strana zálusk na funkci ministra financí. Kandidáty na toto místo přitom mají být první místopředseda Zbyněk Stanjura a ekonomický expert strany Jan Skopeček.Stejně tak Fiala zdůraznil, že v Česku nevznikne žádné nové ministerstvo nebo úřad. Dodal ale, že za velmi zajímavou možnost by považoval vznik nového postu ministra pro evropské záležitosti.Řeč ale přišla také na epidemiologickou situaci v ČR, jelikož koronavirus opět nabral na síle a zemi už sužuje několikátá vlna. I přes rostoucí čísla a nepříznivý vývoj ale Fiala není pro plošný lockdown.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

