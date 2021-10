https://cz.sputniknews.com/20211031/holka-na-zabiti-dagmar-havlova-sokovala-fanousky-svym-mladistvym-vzhledem-16351078.html

„Holka na zabití.“ Dagmar Havlová šokovala fanoušky svým mladistvým vzhledem

„Holka na zabití." Dagmar Havlová šokovala fanoušky svým mladistvým vzhledem

Někdejší první dáma Dagmar Havlová se na svém profilu na sociální síti pochlubila neobvyklou fotografií. Ukázala se na ní totiž tak, jak ji její sledující...

Havlová se na svém profilu podělila o snímek, na kterém je zachycena během příprav na focení. Má na něm kudrnaté rozcuchané vlasy, ale její tvář již zdobí hezký makeup.Když ji nasdílela na sociální síti, lidé ji okamžitě zahrnuli komentáři. Psali, že je neskutečná kočka.I jiní podotýkali, že jí to moc sluší. „Teda, vy jste kočka. Chtěla bych vás za prezidentku…“ přiznala dokonce jedna fanynka.Zpěvačka Olga Lounová jí pak vzkázala, že je „rošťanda“.Mnohé ale mile šokoval zejména její mladistvý vzhled. „Jé, tady vypadáte na 20,“ zaznělo.Někteří dokonce uvedli, že si Dagmar spletli s její dcerou. „Já myslela, že je to Nina,“ ozývalo se.Zajímavé bylo zejména sledovat to, koho Havlová lidem na snímku připomínala. Mnozí například zmiňovali její předchozí herecké role.Další pak podotkla, že vypadá úplně stejně, jako kdysi „Vlastička“ v českém filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag.A další se přidávali: „Juuuu, vy jste ale mile roztomilá. To se těším. Zdravím z Pece a sem sedí i nádherná Holka na zabití.“Kromě toho Havlová ale některým připomněla známou americkou filmovou herečku, modelku a zpěvačku.Dagmar HavlováDagmar Havlová, rozená Veškrnová, je česká herečka. Proslavila se také tím, že se v roce 1997 stala manželkou českého prezidenta Václava Havla a první dámou České republiky. Od roku 2016 používá jméno Dagmar Havlová-Veškrnová.Havlová si zahrála nejen v divadle, ale také ve filmu. Objevila se například v celovečerní veselohře Juraje Herze Holky z porcelánu. Často byla obsazována do komediálních rolí a celkem natočila více než 60 filmů a 250 televizních inscenací. Objevila se také v pokračování legendárního seriálu Sanitka, v němž ztvárnila jednu z hlavních postav.Pokud jde o její osobní život, z prvního manželství s Radvítem Novákem má dceru Ninu, vdanou Smitovou.

