„Kde je Monika?“ Mareš se pochlubil rodinnou fotkou. Fanoušci ale kladou nepříjemné otázky

Již před několika dny jsme informovali, že známý český moderátor Leoš Mareš vyrazil se svou rodinou na dovolenou do Dubaje. Kdo by si však myslel, že ho na... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Leoš do zahraničí vyrazil se svými syny Jakubem a Matějem, a na rodinné dobrodružství zlákal také svou maminku Lenku. Ze společné dovolené následně sdílel několik fotografií i na sociálních sítích, přičemž ani ta poslední nebyla výjimkou.Jeho fanouškům však začalo vrtat hlavou, proč na fotkách chybí Monika a dotazovali se, kde vlastně je.Velkou část fanoušků pak zarazilo, že Mareš počítá, že dovolenou za pět let absolvuje ve stejném počtu, jako letos. A neunikl tak dalším zvídavým, mnohdy možná až ne úplně příjemným, dotazům.A nebyla rozhodně sama: „Ještě přeci miminko, co je na cestě, a Monča už bude moci. Pokud nebude znovu těhotná.“Poté, co si Leoš musel přečíst plno dotazů, se ale objevily v komentářích i lichotky.Pár uživatelů pak poukazovalo na to, že jsou si všichni na snímku moc podobní.Zejména vyzdvihovali, na koho jsou podobní jeho synové: „Maminka je krásná a Váš syn před ní je jí neuvěřitelně podobný.“V neposlední řadě lidé moderátorovi doporučovali, aby s další dovolenou neotálel a aby proběhla o poznání dříve. „Krásné rodinné foto. Dejte si to dřív než za pět let, je potřeba nic neodkládat,“ jsou přesvědčeni někteří.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V únoru 2018 se vzali a v současné chvíli manželé čekají prvního společného potomka, který by měl přijít na svět v březnu 2022.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

