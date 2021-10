https://cz.sputniknews.com/20211031/klimaticka-konference-osn-a-caputova-musime-pridat-potrebujeme-konkretni-a-realny-plan-16359433.html

Klimatická konference OSN a Čaputová: Musíme přidat. Potřebujeme konkrétní a reálný plán

Klimatická konference OSN a Čaputová: Musíme přidat. Potřebujeme konkrétní a reálný plán

V Glasgow dnes začala Klimatická konference OSN, na kterou zamířily různé osobnosti světové politiky. Do skotského města tak zamířila, kromě českého premiéra... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Klimatická konference OSN je podle prezidentky Slovenska Zuzany Čaputové jednou z posledních možností, jak klimatickou krizi zvládnout a najít další řešení pro její zpomalení. V Glasgow navíc chce být hlasem mladých lidí, protože na současných rozhodnutích závisí kvalita jejich života v budoucnosti.Slovenská hlava státu do Skotska odcestovala v neděli 31. října odpoledne, přičemž s projevem vystoupí v úterý 2. listopadu. Informoval o tom mluvčí prezidentky Martin Strižinec, ale dotyčná to sdílela i na sociálních sítích.Následně se k celému tématu vyjádřila blíže. Důraz kladla přitom na to, že neexistuje žádná planeta B.Kancelář prezidentky navíc poukázala na to, že právě mladí lidé pociťují v souvislosti s klimatickou změnou strach a úzkost.Svědčí o tom i průzkum, který pro kancelář vypracovala agentura Median SK. Ten totiž odhalil, že až 42 procent Slováků ve věku 16 až 25 let má velké obavy z dopadů klimatické změny. Až 73 procent respondentů ve věku 16 až 25 let si pak myslí, že lidstvo v péči o planetu selhalo. Většina mladých lidí (67 procent) je podle průzkumu zklamaná z politiků, kteří nevěnují klimatickým změnám dostatek pozornosti. Přitom až 74 procent mladých Slováků je ochotných uskromnit se a dělat kompromisy ve svém životním stylu, pokud by to pomohlo životnímu prostředí.Účastníci konferenceAkce, která musela být odložena o rok kvůli pandemii koronaviru, v pondělí naplno odstartují dvoudenním summitem světoví lídři. Mezi nimi můžeme jmenovat například amerického prezidenta Joea Bidena, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či britského premiéra Borise Johnsona, jehož země akci hostí.Za zmínku stojí i to, že z evropských politiků zamíří do Glasgow také premiér Andrej Babiš.Dodal také, že jiné kontinenty podle jeho mínění nemají tak „šílený Green Deal, jako vymyslela Evropská komise a Evropský parlament“.Summitu se mimo jiné zúčastní celkem na 30 000 delegátů a pozvání obdržela také známá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová či britský přírodovědec David Attenborough. Ze zdravotních důvodů svou účast bohužel nemohla potvrdit britská královna Alžběta II. a papež František.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

