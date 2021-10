Komu to dáváte prostor, zuří Moravec na CNN Prime News. Ozval se i Kalousek

„Ať řeknu cokoli, jsem označen za toho, kdo musí mluvit ve prospěch prezidenta Zemana. Jsem samozřejmě vděčný za udělení milosti, ale to neznamená, že bych nebyl objektivní. To, co se odehrálo (v Senátu), bylo předčasné,“ poznamenal Kajínek.